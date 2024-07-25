В Україні світло за графіками не відключатимуть довше
В України сьогодні, 25 липня, графіки відключень світла почнуть діяти на годину пізніше, ніж планувалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані обленерго.
Як зазначила низка обленерго, графіки відключення світла з 17:00 діятимуть у:
- Миколаївській області;
- Івано-Франківській області;
- Сумській області;
- Львівській області;
- Запорізькій області;
- Волинській області;
- Чернівецькій області;
- Черкаській області;
- Закарпатській області;
- Кіровоградській області;
- Тернопільській області.
- Києві;
- Київській області;
- Дніпропетровській областій;
- Одеській області;
- Донецькій області
- Чернігівській області
Оновлено 16:28
За інформацією "Укренерго", світло за графіками почнуть вимикати з 17:00 у всіх регіонах України.
"Причина - фактичне споживання нижче за прогнозне", - уточнили в компанії.
Що передувало
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 25 липня, графіки відключень світла по всій Україні планували застосовувати лише протягом шести годин з 16:00 до 22:00.
Ситуація з електропостачанням покращилася після того, як спала спека та споживання зменшилося. При цьому в Україні з планового ремонту вийшли два енергоблоки на атомних електростанціях.
Також останнім часом російські окупанти із меншою частотою атакують українські енергетичні об'єкти, ніж останні місяці.
Варто зауважити, що важка ситуація зі світлом в Україні спостерігається через те, що ворог прицільно бив українськими енергооб'єктами. Це дуже вплинуло можливості генерації електроенергії, що створило у системі значний дефіцит.
Як зазначав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, значне покращення ситуації з електропостачанням очікується у серпні, вересні та жовтні. Тоді графіки можуть застосовувати і зовсім.
Під час підготовки використовувалися: Telegram-канали "Миколаївобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "Львівобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Волиньобленерго", "Чернівціобленерго", "Черкасиобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Закарпаттяобленерго", ДТЕК, "Чернігівобленерго", "Укренерго".
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