ua en ru
Чт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні світло за графіками не відключатимуть довше

Україна, Четвер 25 липня 2024 15:52
UA EN RU
В Україні світло за графіками не відключатимуть довше Фото: в Україні 25 липня діятимуть графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В України сьогодні, 25 липня, графіки відключень світла почнуть діяти на годину пізніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані обленерго.

Як зазначила низка обленерго, графіки відключення світла з 17:00 діятимуть у:

  • Миколаївській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Сумській області;
  • Львівській області;
  • Запорізькій області;
  • Волинській області;
  • Чернівецькій області;
  • Черкаській області;
  • Закарпатській області;
  • Кіровоградській області;
  • Тернопільській області.
  • Києві;
  • Київській області;
  • Дніпропетровській областій;
  • Одеській області;
  • Донецькій області
  • Чернігівській області

Оновлено 16:28

За інформацією "Укренерго", світло за графіками почнуть вимикати з 17:00 у всіх регіонах України.

"Причина - фактичне споживання нижче за прогнозне", - уточнили в компанії.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 25 липня, графіки відключень світла по всій Україні планували застосовувати лише протягом шести годин з 16:00 до 22:00.

Ситуація з електропостачанням покращилася після того, як спала спека та споживання зменшилося. При цьому в Україні з планового ремонту вийшли два енергоблоки на атомних електростанціях.

Також останнім часом російські окупанти із меншою частотою атакують українські енергетичні об'єкти, ніж останні місяці.

Варто зауважити, що важка ситуація зі світлом в Україні спостерігається через те, що ворог прицільно бив українськими енергооб'єктами. Це дуже вплинуло можливості генерації електроенергії, що створило у системі значний дефіцит.

Як зазначав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, значне покращення ситуації з електропостачанням очікується у серпні, вересні та жовтні. Тоді графіки можуть застосовувати і зовсім.

Під час підготовки використовувалися: Telegram-канали "Миколаївобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "Львівобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Волиньобленерго", "Чернівціобленерго", "Черкасиобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Закарпаттяобленерго", ДТЕК, "Чернігівобленерго", "Укренерго".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Відключеня світла Вимкнення світла Графік відключення світла
NEWS
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
DAILY
Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна
Роман Коткореспондент РБК-Україна Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна