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В Киеве и ряде областей свет по графикам не будут отключать дольше

Украина, Четверг 25 июля 2024 15:52
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В Киеве и ряде областей свет по графикам не будут отключать дольше Фото: в Украине 25 июля будут действовать графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины сегодня, 25 июля, графики отключений света начнут действовать на час позже, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные облэнерго.

Как отметил ряд облэнерго, графики отключения света с 17:00 будут действовать в:

  • Николаевской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Сумской области;
  • Львовской области;
  • Запорожской области;
  • Волынской области;
  • Черновицкой области;
  • Черкасской области;
  • Закарпатской области;
  • Кировоградской области;
  • Тернопольской области;
  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Днепропетровской области;
  • Одесской области;
  • Донецкой области;
  • Черниговской области.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 25 июля, графики отключений света по всей Украине планировали применять только в течение шести часов - с 16:00 до 22:00.

Ситуация с электроснабжением улучшилась после того, как спала жара и потребление уменьшилось. При этом в Украине из планового ремонта вышли два энергоблока на атомных электростанциях.

Также последнее время российские оккупанты с меньшей частотой атакуют украинские энергетические объекты, чем последние месяцы.

Стоит заметить, что тяжелая ситуация со светом в Украине наблюдается из-за того, что враг прицельно бил по украинским энергообъектам. Это сильно повлияло на возможности генерации электроэнергии, что создало в системе значительный дефицит.

Как отмечал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, значительное улучшение ситуации с электроснабжением ожидается в августе, сентябре и октябре. Тогда графики могут не применять и вовсе.

При подготовке использовались: Telegram-каналы "Николаевоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", ДТЭК, "Черниговоблэнерго".

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Электроэнергия Отключения света Отключение света График отключения света
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