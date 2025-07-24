У низці регіонів оголошена тривога через загрозу балістики

Вранці 24 липня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів одразу в кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

За даними мапи повітряних тривог, значна частина центральної та південної України станом на 6:26 перебувала під загрозою балістики. Повітряні сили України оголосили, що виникла загроза запусків балістики з Криму. А за дві хвилини було оновлення інформації, що аналогічна загроза є і зі сходу. Станом на 6:40 карта повітряних тривог виглядає так: