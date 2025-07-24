В ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Утром 24 июля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ударов сразу в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По данным карты воздушных тревог, значительная часть центральной и южной Украины по состоянию на 6:26 находилась под угрозой баллистики.

Воздушные силы Украины объявили, что возникла угроза запусков баллистики из Крыма. А через две минуты было обновление информации, что аналогичная угроза есть и с востока.

По состоянию на 6:40 карта воздушных тревог выглядит так: