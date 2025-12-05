У низці областей України ввели аварійні відключення світла: що відомо

Як зазначили у компанії, вночі росіяни атакували енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях наразі вимушено застосовуються аварійні відключення.

Зазначається, що оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.