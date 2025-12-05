UA

У низці областей України ввели аварійні відключення світла: що відомо

Фото: у низці областей ввели аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок ворожих атак по енергетичних об'єктах у низці областей України вранці 5 грудня ввели аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили у компанії, вночі росіяни атакували енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів. 

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях наразі вимушено застосовуються аварійні відключення.

Зазначається, що оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, в Україні продовжують діяти графіки відключення електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів. Причина - наслідки масованих обстрілів росіянами енергетичних об'єктів України.

Водночас, як повідомили в Міністерстві енергетики, російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах. У чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням.

Раніше в Міненерго пояснювали, що зараз ключова ціль для України - це мати більш-менш прогнозовані графіки вимкнення електроенергії. Про відмову від відключень зараз мови не йде - але енергетики роблять все, щоб було більше часу зі світлом.

Як зазначили в "Укренерго", у більшості українських регіонів важка ситуація зі світлом. Але найскладніша - у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.

