Курс доллара Экономика Авто Tech

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света: что известно

Фото: в ряде областей ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вследствие вражеских атак по энергетическим объектам в ряде областей Украины утром 5 декабря ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили в компании, ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого есть поврежденное оборудование и локальные обесточивания.

Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех потребителей.

В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях пока вынужденно применяются аварийные отключения.

Отмечается, что обнародованные ранее графики обесточиваний в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

 

Отключение света в Украине

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Украине продолжают действовать графики отключения электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей. Причина - последствия массированных обстрелов россиянами энергетических объектов Украины.

В то же время, как сообщили в Министерстве энергетики, российские войска ночью атаковали энергетику в нескольких регионах. В четырех областях зафиксированы обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением.

Ранее в Минэнерго объясняли, что сейчас ключевая цель для Украины - это иметь более-менее прогнозируемые графики отключения электроэнергии. Об отказе от отключений сейчас речи не идет - но энергетики делают все, чтобы было больше времени со светом.

Как отметили в "Укрэнерго", в большинстве украинских регионов тяжелая ситуация со светом. Но самая сложная - в прифронтовых регионах, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.

