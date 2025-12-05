В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света: что известно

Вследствие вражеских атак по энергетическим объектам в ряде областей Украины утром 5 декабря ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отметили в компании, ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого есть поврежденное оборудование и локальные обесточивания.
Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех потребителей.
В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях пока вынужденно применяются аварийные отключения.
Отмечается, что обнародованные ранее графики обесточиваний в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, сегодня, 5 декабря, в Украине продолжают действовать графики отключения электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей. Причина - последствия массированных обстрелов россиянами энергетических объектов Украины.
В то же время, как сообщили в Министерстве энергетики, российские войска ночью атаковали энергетику в нескольких регионах. В четырех областях зафиксированы обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением.
Ранее в Минэнерго объясняли, что сейчас ключевая цель для Украины - это иметь более-менее прогнозируемые графики отключения электроэнергии. Об отказе от отключений сейчас речи не идет - но энергетики делают все, чтобы было больше времени со светом.
Как отметили в "Укрэнерго", в большинстве украинских регионов тяжелая ситуация со светом. Но самая сложная - в прифронтовых регионах, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.