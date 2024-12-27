У низці областей України скасували графіки відключень світла

Зокрема, графіки скасовані у Львівській області.

Крім того, скасовані відключення в Івано-Франківській області. "Увага! Зміни в ГПВ на сьогодні до окремої вказівки", - йдеться в повідомленні "Прикарпаттяобленерго".

Також скасовані графіки у Волинській області. "НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - повідомили у "Волиньобленерго".

Не діють графіки і у Закарпатській області.

Крім того, скасовані графіки в Одеській області.

Графіки на 27 грудня

Раніше "Укренерго" повідомило, що 27 грудня будуть діяти графіки відключень світла, але обмеження будуть незначними.

Для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 будуть діяти пів черги відключень світла.

При цьому для промисловості та бізнесу з 08:00 до 17:00 введуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" пояснили, що причина обмежень - пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок масованої атаки росіян 25 грудня. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.

Також у компанії попередили українців, що час та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.