В ряде областей Украины отменили графики отключений света

В частности, графики отменены во Львовской области.

Кроме того, отменены отключения в Ивано-Франковской области. "Внимание! Изменения в ГПО на сегодня до отдельного указания", - говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".

Также отменены графики в Волынской области. "НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 27 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 08:00 до получения отдельного распоряжения диспетчера", - сообщили в "Волыньоблэнерго".

Не действуют графики и в Закарпатской области.

Кроме того, отменены графики в Одесской области.

Графики на 27 декабря

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что 27 декабря будут действовать графики отключений света, но ограничения будут незначительными.

Для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 будут действовать пол очереди отключений света.

При этом для промышленности и бизнеса с 08:00 до 17:00 введут графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина ограничений - повреждение энергетических объектов в результате массированной атаки россиян 25 декабря. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное врагом оборудование.

Также в компании предупредили украинцев, что время и объем ограничений могут измениться в течение суток.