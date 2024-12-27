В ряде областей Украины отменили графики отключений света

"Укрэнерго" распорядилось на 27 декабря отменить графики отключений света в ряде западных областей Украины. Графики не действуют во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, а также в Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.
В частности, графики отменены во Львовской области.
Кроме того, отменены отключения в Ивано-Франковской области. "Внимание! Изменения в ГПО на сегодня до отдельного указания", - говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".
Также отменены графики в Волынской области. "НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 27 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 08:00 до получения отдельного распоряжения диспетчера", - сообщили в "Волыньоблэнерго".
Не действуют графики и в Закарпатской области.
Кроме того, отменены графики в Одесской области.
Ранее "Укрэнерго" сообщило, что 27 декабря будут действовать графики отключений света, но ограничения будут незначительными.
Для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 будут действовать пол очереди отключений света.
При этом для промышленности и бизнеса с 08:00 до 17:00 введут графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" объяснили, что причина ограничений - повреждение энергетических объектов в результате массированной атаки россиян 25 декабря. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное врагом оборудование.
Также в компании предупредили украинцев, что время и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Напомним, 25 декабря российские войска нанесли уже 13 массированный удар по украинским энергетическим объектам с начала года.
Из-за этого в Украине применили сначала аварийные графики отключений света, а впоследствии - плановые графики.