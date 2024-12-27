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У низці областей України скасували графіки відключень світла

Україна, П'ятниця 27 грудня 2024 09:01
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У низці областей України скасували графіки відключень світла Фото: Графіки відключень світла скасували у Західній Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" розпорядилося на 27 грудня скасувати графіки відключень світла у низці західних областей України. Графіки не діють у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, а також в Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти обленерго.

Зокрема, графіки скасовані у Львівській області.

У низці областей України скасували графіки відключень світла

Крім того, скасовані відключення в Івано-Франківській області. "Увага! Зміни в ГПВ на сьогодні до окремої вказівки", - йдеться в повідомленні "Прикарпаттяобленерго".

Також скасовані графіки у Волинській області. "НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - повідомили у "Волиньобленерго".

Не діють графіки і у Закарпатській області.

Крім того, скасовані графіки в Одеській області.

У низці областей України скасували графіки відключень світла

Графіки на 27 грудня

Раніше "Укренерго" повідомило, що 27 грудня будуть діяти графіки відключень світла, але обмеження будуть незначними.

Для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 будуть діяти пів черги відключень світла.

При цьому для промисловості та бізнесу з 08:00 до 17:00 введуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" пояснили, що причина обмежень - пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок масованої атаки росіян 25 грудня. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.

Також у компанії попередили українців, що час та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.

Нагадаємо, 25 грудня російські війська завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.

Через це в Україні застосували спочатку аварійні графіки відключень світла, а згодом - планові графіки.

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Укренерго Графіки відключення світла
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