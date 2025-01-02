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В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Четвер 02 січня 2025 14:23
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В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:17 повітряну тривогу оголошено, як й згадувалось вище, по усій території країни.

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:20 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує артилерію, ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та керовані авіаційні бомби (КАБ).

У ніч на 2 січня Росія запустила проти України 72 безпілотники. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 47 з них.

За словами голови Міністерства енергетики України, 2024-й рік став найскладнішим для енергосистеми України від початку повномасштабної війни.

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