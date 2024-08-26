У низці областей України оголосили тривогу: в чому причина

Пізно ввечері, 26 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Відомо про дві причини сигналу.

Передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - йдеться у повідомленні ПС о 23:18. Крім того, до цього військові фіксували у Херсонській, Миколаївській та Сумській областях ударні безпілотники противника. Оновлено о 23:25 Військові оновили інформацію про ворожі безпілотники: нова група "Шахедів" з Херсонської області рухається на Миколаївську;

БпЛА на півночі Миколаївської летять на Одеську область;

кілька груп "Шахедів" на півночі, тримають курс на Вінницьку;

ударні дрони на півдні Дніпропетровської області, курсом на Запоріжжя;

декілька груп "Шахедів" у Сумській області рухаються у західному напрямку;

кілька груп "Шахедів" на півдні та центрі Чернігівщини, курсом на захід. За неофіційною інформацією, у повітряному просторі України перебуває близько 20 дронів. Де оголошено тривогу Станом на 23:24, карта повітряних тривог виглядає наступним чином.