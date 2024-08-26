У низці областей України оголосили тривогу: в чому причина
Пізно ввечері, 26 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Відомо про дві причини сигналу.
Передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - йдеться у повідомленні ПС о 23:18.
Крім того, до цього військові фіксували у Херсонській, Миколаївській та Сумській областях ударні безпілотники противника.
Оновлено о 23:25
Військові оновили інформацію про ворожі безпілотники:
- нова група "Шахедів" з Херсонської області рухається на Миколаївську;
- БпЛА на півночі Миколаївської летять на Одеську область;
- кілька груп "Шахедів" на півночі, тримають курс на Вінницьку;
- ударні дрони на півдні Дніпропетровської області, курсом на Запоріжжя;
- декілька груп "Шахедів" у Сумській області рухаються у західному напрямку;
- кілька груп "Шахедів" на півдні та центрі Чернігівщини, курсом на захід.
За неофіційною інформацією, у повітряному просторі України перебуває близько 20 дронів.
Де оголошено тривогу
Станом на 23:24, карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
Масштабна атака РФ
Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня, а також вранці цього дня, Російська Федерація використала для атаки по Україні 127 ракет і 109 дронів. У результаті роботи сил ППО було збито 102 ракети і 99 ударних БпЛА противника.
Після атаки президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем стало відновлення української енергетики у зв'язку з обстрілом РФ.
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