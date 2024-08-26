В ряде областей Украины объявили тревогу: в чем причина
Фото: Искандер (Getty Images)
Поздно вечером, 26 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Известно две причины сигнала.
Передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - говорится в сообщении ВС в 23:18.
Кроме того, до этого военные фиксировали в Херсонской, Николаевской и Сумской областях ударные беспилотники противника.
Обновлено в 23:25
Военные обновили информацию о вражеских беспилотниках:
- новая группа "Шахедов" из Херсонской области движется в Николаевскую;
- БпЛА на севере Николаевской летят на Одесскую область;
- несколько групп "Шахедов" на севере, держат курс на Винницкую;
- ударные дроны на юге Днепропетровской области, курсом на Запорожье;
- несколько групп "Шахедов" в Сумской области движутся в западном направлении;
- несколько групп "Шахедов" на юге и центре Черниговской области, курсом на запад.
По неофициальной информации, в воздушном пространстве Украины находится около 20 дронов.
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:24, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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