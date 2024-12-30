Відключення світла в Україні

Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, 13 грудня Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів.

А 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.

Також в Україні діють нові правила вимкнення світла. Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

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