"30 грудня 2024 р. графік погодинного відключення не буде застосовуватися до окремого розпорядження НЕК "Укренерго", - повідомили в "Полтаваобленерго".
Кіровоградська область
У Кіровоградській області змінили вдруге, скасувавши відключення для черги 5.1 та 5.2.
Про це написали в Telegram-каналі підприємства "Кіровоградобленерго".
- Черга 1.1: 14:00-16:00
- Черга 1.2: 14:00-16:00
- Черга 2.1: - не вимикатимуть
- Черга 2.2: - не вимикатимуть
- Черга 3.1: - не вимикатимуть
- Черга 3.2: - не вимикатимуть
- Черга 4.1: 12:00-14:00
- Черга 4.2: 12:00-14:00
- Черга 5.1: - не вимикатимуть
- Черга 5.2: - не вимикатимуть
- Черга 6.1: 16:00-17:00
- Черга 6.2: 16:00-17:00
Львівська область
Світло не вимикатимуть і у Львівській області. Про це свідчать графіки відключення електроенергії.
Волинська область
Графіки відключення електроенергії скасовано до кінця доби і у Волинській області.
Вінницька область
"Увага! Маємо нове оперативне розпорядження від ЧД НЕК "Укренерго" - до 17.00 години 27.12.2024 р. застосовувати ГОП. Також відновлено до 17.00 год. ГПВ для споживачів Козятинського енерговузла, а саме в громадах Сигнал та Глухівці", - повідомили у "Вінницяобленерго".