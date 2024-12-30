"30 декабря 2024 г. график почасового отключения не будет применяться до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Кировоградская область

В Кировоградской области изменили во второй раз, отменив отключения для очереди 5.1 и 5.2.

Об этом написали в Telegram-канале предприятия "Кировоградоблэнерго".

Очередь 1.1: 14:00-16:00

Очередь 1.2: 14:00-16:00

Очередь 2.1: - не будут выключать

Очередь 2.2: - не будут отключать

Очередь 3.1: - не будут выключать

Очередь 3.2: - не будут выключать

Очередь 4.1: 12:00-14:00

Очередь 4.2: 12:00-14:00

Очередь 5.1: - не будут выключать

Очередь 5.2: - не будут выключать

Очередь 6.1: 16:00-17:00

Очередь 6.2: 16:00-17:00

Львовская область

Свет не будут выключать и во Львовской области. Об этом свидетельствуют графики отключения электроэнергии.

Волынская область

Графики отключения электроэнергии отменены до конца суток и в Волынской области.

Винницкая область

"Внимание! Есть новое оперативное распоряжение от ЧД НЭК "Укрэнерго" - до 17.00 часов 27.12.2024 г. применять ГОП. Также восстановлено до 17.00 час. ГПВ для потребителей Казатинского энергоузла, а именно в общинах Сигнал и Глуховцы", - сообщили в "Винницаоблэнерго".