UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У низці областей повітряна тривога: де загроза балістики

Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на понеділок, 20 жовтня, у кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 00:00 20 жовтня виглядає так:

Особливо уважними просять бути мешканців Одеської області. О 23:47 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про БпЛА, а вже за 10 хвилин про балістику.

"Мешканці Одеської області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях! Загроза балістики", - наголосив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів