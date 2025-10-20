RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В ряде областей воздушная тревога: где угроза баллистики

Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на понедельник, 20 октября, в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:00 20 октября выглядит так:

Особенно внимательными просят быть жителей Одесской области. В 23:47 глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о БпЛА, а уже через 10 минут о баллистике.

"Жители Одесской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах! Угроза баллистики", - подчеркнул он.

 

Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов