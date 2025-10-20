У низці областей повітряна тривога: де загроза балістики

В ніч на понеділок, 20 жовтня, у кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 00:00 20 жовтня виглядає так:

Особливо уважними просять бути мешканців Одеської області. О 23:47 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про БпЛА, а вже за 10 хвилин про балістику.

"Мешканці Одеської області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях! Загроза балістики", - наголосив він.