У низці областей повітряна тривога: де загроза балістики
В ніч на понеділок, 20 жовтня, у кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.
Карта повітряних тривог станом на 00:00 20 жовтня виглядає так:
Особливо уважними просять бути мешканців Одеської області. О 23:47 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про БпЛА, а вже за 10 хвилин про балістику.
"Мешканці Одеської області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях! Загроза балістики", - наголосив він.
Нагадаємо, увечері неділі, 19 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області.
Раніше повідомлялось, що 192 співробітники шахти опинились під землею внаслідок російської атаки по Дніпропетровщині. Згодом у ДТЕК повідомили, що усіх гірників вдалось підняти на поверхню.