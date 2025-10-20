ua en ru
У низці областей повітряна тривога: де загроза балістики

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 00:07
У низці областей повітряна тривога: де загроза балістики Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на понеділок, 20 жовтня, у кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 00:00 20 жовтня виглядає так:

У низці областей повітряна тривога: де загроза балістики

Особливо уважними просять бути мешканців Одеської області. О 23:47 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про БпЛА, а вже за 10 хвилин про балістику.

"Мешканці Одеської області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях! Загроза балістики", - наголосив він.

Нагадаємо, увечері неділі, 19 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області.

Раніше повідомлялось, що 192 співробітники шахти опинились під землею внаслідок російської атаки по Дніпропетровщині. Згодом у ДТЕК повідомили, що усіх гірників вдалось підняти на поверхню.

