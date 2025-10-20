В ряде областей воздушная тревога: где угроза баллистики
В ночь на понедельник, 20 октября, в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:00 20 октября выглядит так:
Особенно внимательными просят быть жителей Одесской области. В 23:47 глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о БпЛА, а уже через 10 минут о баллистике.
"Жители Одесской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах! Угроза баллистики", - подчеркнул он.
Напомним, вечером воскресенья, 19 октября, российские войска нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области.
Ранее сообщалось, что 192 сотрудника шахты оказались под землей в результате российской атаки по Днепропетровской области. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что всех горняков удалось поднять на поверхность.