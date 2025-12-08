У низці областей почали аварійно вимикати світло: хто у списку

"Укренерго"
"Укренерго" підтверджує застосування аварійних відключень у деяких регіонах
"Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", - зазначили в компанії.
Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Сумська область
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - сказано у повідомленні "Сумиобленерго".
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Полтавська область
"В області застосовано ГАВ! Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги ГАВ," - повідомили у "Полтаваобленерго".
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харківська область
"Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії", - повідомили у "Харківобленерго".
Зазначається, що причина запровадження обмежень - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Дніпропетровська область
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Дніпропетровській області також не діють графіки відключення електропостачання.
У ДТЕК також підтвердили, що на Дніпропетровщині за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення.
Нагадаємо, графіки аварійних відключень застосовуються лише у випадках нагальної потреби, коли необхідно швидко знизити навантаження на енергосистему. Це вимушений захід, і точну тривалість відключення передбачити неможливо, адже йдеться про аварійну ситуацію. ГАВ не слід плутати з погодинними відключеннями, де встановлені конкретні часові рамки.
Причиною будь-яких обмежень залишається російська агресія та пошкодження енергооб’єктів унаслідок атак РФ.