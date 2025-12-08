В ряде областей начали аварийно выключать свет: кто в списке

"Укрэнерго"
"Укрэнерго" подтверждает применение аварийных отключений в некоторых регионах
"Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - отметили в компании.
Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.
Сумская область
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Полтавская область
"В области применен ГАВ! Из-за перегрузки сети, получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить 3 очереди ГАВ", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харьковская область
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в "Харьковоблэнерго".
Отмечается, что причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Днепропетровская область
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Днепропетровской области также не действуют графики отключения электроснабжения.
В ДТЭК также подтвердили, что на Днепропетровщине по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.
Напомним, графики аварийных отключений применяются только в случаях крайней необходимости, когда необходимо быстро снизить нагрузку на энергосистему. Это вынужденная мера, и точную продолжительность отключения предусмотреть невозможно, ведь речь идет об аварийной ситуации. ГАВ не следует путать с почасовыми отключениями, где установлены конкретные временные рамки.
Причиной любых ограничений остается российская агрессия и повреждения энергообъектов в результате атак РФ.