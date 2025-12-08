RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В ряде областей начали аварийно выключать свет: кто в списке

Иллюстративное фото: в ряде областей начали аварийно выключать свет 8 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за роста потребления электроэнергии и дефицита в энергетической сети ряд областей Украины ввел аварийные графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях начали аварийно отключать электроснабжение.

"Укрэнерго"

"Укрэнерго" подтверждает применение аварийных отключений в некоторых регионах

"Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - отметили в компании.

Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

Сумская область

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

"В области применен ГАВ! Из-за перегрузки сети, получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить 3 очереди ГАВ", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харьковская область

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в "Харьковоблэнерго".

Отмечается, что причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Днепропетровская область

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Днепропетровской области также не действуют графики отключения электроснабжения.

В ДТЭК также подтвердили, что на Днепропетровщине по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.

Напомним, графики аварийных отключений применяются только в случаях крайней необходимости, когда необходимо быстро снизить нагрузку на энергосистему. Это вынужденная мера, и точную продолжительность отключения предусмотреть невозможно, ведь речь идет об аварийной ситуации. ГАВ не следует путать с почасовыми отключениями, где установлены конкретные временные рамки.

Причиной любых ограничений остается российская агрессия и повреждения энергообъектов в результате атак РФ.

 

Обстрелы энергетики

В ночь на 6 декабря российские войска осуществили очередной масштабный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Под обстрел попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Оккупанты также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивности ударов украинские атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря россияне нанесли новый удар по энергетическим объектам - на этот раз в Кременчугском районе Полтавщины, применив ракеты и ударные дроны. Атака привела к перебоям с теплоснабжением и водоснабжением.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус отмечает, что российские войска в основном обстреливают крупные энергетические объекты, расположенные далеко от фронта, тогда как малые и средние предприятия практически не становятся целями из-за низкой эффективности таких атак.

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго" и облэнерго.

