Кілька аеропортів РФ призупинили роботу через загрозу атак БпЛА

Так, план "Килим" введено в аеропорту "Ступіно" Нижнього Новгорода. Тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден діють з 04:40 за московським часом (03:40 за Києвом).

Також обмеження запроваджені в аеропорту Волгограда "Гумрак". Повітряна гавань не приймає і не відправляє авіарейси з 00:32 за московським часом (23:32 за Києвом).

Крім того, о 06:55 МСК (05:55 за Києвом) план "Килим" запроваджено в аеропорту "Пулково" міста Санкт-Петербург. Причиною став безпілотник у Ленінградській області.

Оновлено 07:35

О 8:15 МСК (7:15 за Києвом) обмеження в аеропорту "Пулково" скасували.

За даними Міноборони РФ, упродовж минулої ночі черговими засобами ППО було перехоплено та знищено 35 безпілотних літальних апаратів: