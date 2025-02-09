Несколько аэропортов РФ приостановили работу из-за угрозы атак БпЛА

Так, план "Ковер" введен в аэропорту "Ступино" Нижнего Новгорода. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют с 04:40 по московскому времени (05:40 по Киеву).

Также ограничения введены в аэропорту Волгограда "Гумрак". Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 00:32 по московскому времени (01:32 по Киеву).

Кроме того, в 06:55 МСК (07:55 по Киеву) план "Ковер" введен в аэропорту "Пулково" города Санкт-Петербург.