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Несколько аэропортов РФ приостановили работу из-за угрозы атак БпЛА

Фото: российские аэропорты не принимают рейсы из-за риска атак дроновЛА (flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

В трех аэропортах России введены ограничения на прилет и вылет гражданских самолетов. Причиной стала угроза атак ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, план "Ковер" введен в аэропорту "Ступино" Нижнего Новгорода. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют с 04:40 по московскому времени (05:40 по Киеву).

Также ограничения введены в аэропорту Волгограда "Гумрак". Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 00:32 по московскому времени (01:32 по Киеву).

Кроме того, в 06:55 МСК (07:55 по Киеву) план "Ковер" введен в аэропорту "Пулково" города Санкт-Петербург.

Атаки дронов на Россию

В последние месяцы отдельные регионы России почти каждую ночь атакуют ударные беспилотные летательные аппараты. Объектами дронов становятся военные объекты, аэродромы, а также нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

В ночь на 8 февраля ударные БпЛА атаковали четыре российских региона. В двух из них объектами стали объекты нефтепереработки.

Ночью 6 февраля беспилотники атаковали Ростовскую область и Краснодарский край. В Приморско-Ахтарске беспилотники поразили аэродром, откуда агрессоры запускают по Украине дроны "Шахед".

В ночь на 5 февраля в результате атаки ударных дронов загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.

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Атака дронов