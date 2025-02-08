Дрони атакували нафтопереробні станції у двох регіонах РФ

У ніч на 8 лютого дрони атакували чотири регіони РФ. У двох із них метою стали нафтопереробні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT .

Також за даними SHOT, також вибухи прогриміли вночі в Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю і в Ростові-на-Дону.

За даними Telegram-каналу, нібито пожежі внаслідок падіння уламків не виникло і пошкоджень житлових об'єктів та постраждалих нібито теж немає.

Крім того, БПЛА атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області .

Атаки дронів на НПЗ і нафтопереробні станції

Зазначимо, що Сили оборони України постійно атакують НПЗ і нафтопереробні станції в Росії.

Наприклад, 29 січня безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Після цього, як повідомляє Bloomberg, через атаку перекачування нафти через російський балтійський порт Усть-Луга призупинилося.

Додамо, що в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначав, що Сили оборони постійно завдають ударів по НПЗ у Росії. Таким чином створюють майже колапс у нафтогазовій промисловості.

Уточнимо, що з початку 2025 року частота ударів Сил оборони по НПЗ у Росії помітно збільшилася, і є підстави вважати, що можливості Сил оборони будуть тільки зростати. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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