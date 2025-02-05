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У Краснодарському краї після атаки дронів палає нафтобаза

Середа 05 лютого 2025 04:17
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У Краснодарському краї після атаки дронів палає нафтобаза Фото: на Кубані сталася пожежа на нафтобазі через удар дронів (t.me/mchs.official)
Автор: Володимир Костирін

У Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 5 лютого пролунали вибухи на тлі повітряної атаки, і працювали сили і засоби ППО. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

Місцеві пабліки уточнюють, що загоряння сталося на нафтобазі ТОВ "Албашнафта".

Також в мережі були оприлюднені кадри із палаючим нафтовим об'єктом на Кубані.

При цьому краснодарський губернатор стверджує, що дроновий удар начебто був "відбитий", але біди наробили підступні "уламки".

"У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, йому надано другий ранг складності", - йдеться в заяві російського чиновника.

За його словами, на місці працюють спеціальні служби., й до гасіння вогню "залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки".

"Згідно з його доповідями, пожежу локалізовано, попередньо постраждалих немає", - написав Кондратьєв у своєму Telegram.

В моніторинговій групі звертають увагу, що зараз проектна потужність заводу "Албашнафта дозволяє довести обсяг перероблювання до 320 тисяч тонн вуглеводневої сировини на рік.

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Краснодарский край НПЗ Атака дронів Пожежа
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