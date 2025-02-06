У Приморсько-Ахтарську був приліт в районі аеродрому зі складом "Шахедів", - ЦПД
У місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю (РФ) на тлі загрози повітряної атаки лунали вибухи вчора ввечері, 5 лютого. Був уражений район військового летовища, де розташований склад ударних безпілотників типу Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.
Зауважимо, в мережі близько десяти вечора напередодні з'явилися публікації про вибухи, які гриміли в Приморсько-Ахтарську.
З цього міста російські окупанти регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва для повітряних атак.
Також була інформація про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в Краснодарському краї ввечері у середу, місцева влада заявляла про загрозу безпілотників.
Також в інтернеті були оприлюднені кадри, на яких було показано дим у Приморсько-Ахтарську, та було чути сирени і звуки нібито БПЛА. В моніторингових групах також викладали геолокацію ураженого об'єкта.
"В районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де був приліт, розташовується один зі складів з "Шахедами", - розповів керівник ЦПД Коваленко.
Перед тим він також писав у своєму Telegram про "прильоти" в цьому місті, звідки війська РФ "запускає постійно "Шахеди".
Додамо, російський Telegram-канал SHOT ввечері 5 лютого писав, що жителі Приморсько-Ахтарська розповідали про "кілька гучних вибухів" на тлі атаки БПЛА. У повітряному ударі російський пропагандистський ресурс звинувачує українську сторону.
"Попередньо було збито кілька повітряних цілей, внаслідок падіння уламків в одному з районів в стороні місцевого аеродрому почалося загоряння. Пізніше роботу ППО підтвердив голова міста Максим Бондаренко", - йдеться в публікації росмедіа.
Нагадаємо, минулої ночі, 5 лютого, у Краснодарському краї також пролунали вибухи на тлі повітряної атаки, у регіоні тривала робота ППО. Також з'явилася інформація про пожежу на місцевій нафтобазі в Канівському районі через ураження БПЛА.
Згодом в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що вночі підрозділи СБУ у взаємодії з Силами оборони успішно уразили ТОВ "Албашнефть" у Краснодарському краї Росії.
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