Низку областей закликали сьогодні економити електроенергію: в чому причина

За словами Тимошенка, мінімізувати використання електроенергії необхідно з 17:00 до 23:00.

"Сьогодні буде важкий день через обстріли об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській області. Хотілося б закликати усіх громадян в Київській області, в Києві, в Житомирській області, Черкаській та Чернігівській мінімізувати сьогодні ввечері з 17:00 до 23:00 користування електроенергією", - заявив заступник голови ОП.

Тимошенко відзначив, що у вищезгаданих регіонах відбудеться мінімізація усього освітлення, однак важлива підтримка й з боку громадян.

"Необхідно сьогодні згуртуватися, тому що дійсно можуть бути відключення, якщо не зробимо цього", - додав Тимошенко.