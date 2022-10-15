Низку областей закликали сьогодні економити електроенергію: в чому причина

Внаслідок ранкового обстрілу інфраструктурних об’єктів у Київській області, низку областей закликали економити електроенергію сьогодні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
За словами Тимошенка, мінімізувати використання електроенергії необхідно з 17:00 до 23:00.
"Сьогодні буде важкий день через обстріли об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській області. Хотілося б закликати усіх громадян в Київській області, в Києві, в Житомирській області, Черкаській та Чернігівській мінімізувати сьогодні ввечері з 17:00 до 23:00 користування електроенергією", - заявив заступник голови ОП.
Тимошенко відзначив, що у вищезгаданих регіонах відбудеться мінімізація усього освітлення, однак важлива підтримка й з боку громадян.
"Необхідно сьогодні згуртуватися, тому що дійсно можуть бути відключення, якщо не зробимо цього", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 15 жовтня, Росія здійснила ракетний удар по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух одному з районів регіону.
Через деякий час "Укренерго" попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок пошкодження інфраструктурних об’єктів.
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