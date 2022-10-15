Ряд областей призвали сегодня экономить электроэнергию: в чем причина

По словам Тимошенко, минимизировать использование электроэнергии необходимо с 17:00 до 23:00.

"Сегодня будет тяжелый день из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области. Хотелось бы призвать всех граждан в Киевской области, Киеве, Житомирской области, Черкасской и Черниговской минимизировать сегодня вечером с 17:00 до 23:00 пользование электроэнергией", - заявил заместитель главы ОП.

Тимошенко отметил, что в вышеупомянутых регионах состоится минимизация всего освещения, однако важна поддержка и граждан.

"Необходимо сегодня сплотиться, потому что действительно могут быть отключения, если не сделаем этого", – добавил Тимошенко.