Киян попередили про можливі відключення електроенергії через влучання в об’єкт в області
Диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень в Україні через обстріл інфраструктурних об’єктів у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в суботу, 15 жовтня, окупанти здійснили ракетний удар по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух одному з районів Київської області.
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