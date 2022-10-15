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Киян попередили про можливі відключення електроенергії через влучання в об’єкт в області

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Україна, Субота 15 жовтня 2022 10:07
Киян попередили про можливі відключення електроенергії через влучання в об’єкт в області Фото: в Україні можуть знову вимикати електрику через руйнування об’єкту в Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень в Україні через обстріл інфраструктурних об’єктів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 15 жовтня, окупанти здійснили ракетний удар по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух одному з районів Київської області.

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