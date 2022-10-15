Киян попередили про можливі відключення електроенергії через влучання в об’єкт в області

Фото: в Україні можуть знову вимикати електрику через руйнування об’єкту в Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)

Диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень в Україні через обстріл інфраструктурних об’єктів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону", - йдеться в повідомленні.