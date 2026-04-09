Низку областей України у Чистий четвер "засипає" снігом (відео)

За словами глави Івано-Франківської ОВА, в області спостерігається погіршення погодних умов. У гірській місцевості впродовж доби працювала снігоочисна техніка, здійснювалась протиожеледна обробка доріг, зокрема на гірських перевалах.

За прогнозами синоптиків, на території області можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Температура повітря місцями знижуватиметься до -2°.

"Такі погодні умови можуть ускладнити дорожній рух. Закликаю водіїв бути максимально уважними та обережними, дотримуватися швидкісного режиму і правил безпеки", - зазначила Оніщук.

Варто зазначити, що також снігопади та навіть хуртовини сьогодні зранку та вдень фіксувались на Закарпатті, у Чернігівській, Рівненській, Житомирській, та Волинській областях. Місцями утворювався невеликий сніговий покрив.

Звідки в Україну прийшли опади та похолодання

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна раніше розповів, що нинішню холодну погоду в більшості областей країни зумовив північний процес в атмосфері.

Йдеться про циклон зі Скандинавії, який переміщується у східному напрямку. В його тиловій частині відбувається вторгнення арктичного повітря з північних напрямків, тож саме так холод потрапляє на нашу територію.