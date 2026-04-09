Ряд областей Украины в Чистый четверг "засыпает" снегом (видео)

13:44 09.04.2026 Чт
2 мин
Заснеженные города и дороги показали на видео
aimg Константин Широкун
Фото: ряд областей Украины в Чистый четверг "засыпает" снегом (Getty Images)

Ряд западных и северных областей Украины с ночи сегодня днем, 9 апреля, "засыпает" снегом, водителей предупреждают о возможном гололеде на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук и соцсети.

По словам главы Ивано-Франковской ОГА, в области наблюдается ухудшение погодных условий. В горной местности в течение суток работала снегоочистительная техника, осуществлялась противогололедная обработка дорог, в частности на горных перевалах.

По прогнозам синоптиков, на территории области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха местами будет снижаться до -2°.

"Такие погодные условия могут осложнить дорожное движение. Призываю водителей быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и правила безопасности", - отметила Онищук.

Стоит отметить, что также снегопады и даже метели сегодня утром и днем фиксировались на Закарпатье, в Черниговской, Ровенской, Житомирской и Волынской областях. Местами образовывался небольшой снежный покров.

Откуда в Украину пришли осадки и похолодание

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина ранее рассказал, что нынешнюю холодную погоду в большинстве областей страны обусловил северный процесс в атмосфере.

Речь идет о циклоне из Скандинавии, который перемещается в восточном направлении. В его тыловой части происходит вторжение арктического воздуха с северных направлений, поэтому именно так холод попадает на нашу территорию.

