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От низкой до средней: американский генерал оценил угрозу вторжения РФ в Украину

Автор: РБК-Украина

На сегодня существует угроза вторжения Российской Федерации в Украину. Она оценивается от низкой до средней.

Об этом заявил командующий войсками США в Европе Тод Уолтерс, передает Reuters.

Сообщается, что он не стал комментировать данные разведки, которая не предполагает российского вторжения. Он также подчеркнул, что его мнение о рисках частично основано на расположении российских сил возле границ Украины.

На просьбу оценить риск вторжения в ближайшие несколько недель Уолтерс сказал: "От низкого до среднего".

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность возникновения инцидента начнет снижаться", - добавил Уолтерс.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стянула войска к границе в попытках спровоцировать Украину, чтобы запугать украинцев. По его мнение, это политическое и психологическое давление.

"Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они ждут, что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им такого счастья", - заявил он.

Сегодня стягивание российских войск и эскалация на Донбассе станет темой трехсторонних переговоров Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинавторжение
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