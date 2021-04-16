Від низької до середньої: американський генерал оцінив загрозу вторгнення РФ до України

На сьогодні існує загроза вторгнення Російської Федерації в Україну . Вона оцінюється від низької до середньої.

Про це заявив командувач військами США в Європі Тод Волтерс, передає Reuters .

Повідомляється, що він не став коментувати дані розвідки, яка не передбачає російського вторгнення. Він також підкреслив, що його думка про ризики частково заснована на розташування російських військ біля кордонів України.

На прохання оцінити ризик вторгнення в найближчі кілька тижнів Волтерс сказав: "Від низького до середнього".

"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність виникнення інциденту почне знижуватися", - додав Волтерс.