От низкой до средней: американский генерал оценил угрозу вторжения РФ в Украину

На сегодня существует угроза вторжения Российской Федерации в Украину . Она оценивается от низкой до средней.

Об этом заявил командующий войсками США в Европе Тод Уолтерс, передает Reuters .

Сообщается, что он не стал комментировать данные разведки, которая не предполагает российского вторжения. Он также подчеркнул, что его мнение о рисках частично основано на расположении российских сил возле границ Украины.

На просьбу оценить риск вторжения в ближайшие несколько недель Уолтерс сказал: "От низкого до среднего".

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность возникновения инцидента начнет снижаться", - добавил Уолтерс.