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Від низької до середньої: американський генерал оцінив загрозу вторгнення РФ до України

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 16 квітня 2021 12:38
Від низької до середньої: американський генерал оцінив загрозу вторгнення РФ до України Фото: командувач військами США в Європі Тод Волтерс (news usni org)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні існує загроза вторгнення Російської Федерації в Україну. Вона оцінюється від низької до середньої.

Про це заявив командувач військами США в Європі Тод Волтерс, передає Reuters.

Повідомляється, що він не став коментувати дані розвідки, яка не передбачає російського вторгнення. Він також підкреслив, що його думка про ризики частково заснована на розташування російських військ біля кордонів України.

На прохання оцінити ризик вторгнення в найближчі кілька тижнів Волтерс сказав: "Від низького до середнього".

"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність виникнення інциденту почне знижуватися", - додав Волтерс.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія стягнула війська до кордону у спробах спровокувати України, щоб залякати українців. На його думку, це політичний і психологічний тиск.

"Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони чекають, що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм такого щастя", - заявив він.

Сьогодні стягування російських військ і ескалація на Донбасі стане темою тристоронніх переговорів Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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