Низкие налоги и иностранные венчурные инвестиции: что изменится для ІТ-компаний после запуска "Дія City"

Глава партии "СН" Александр Корниенко напомнил, что создание благоприятных условий для развития IT-индустрии - один из приоритетов президента Владимира Зеленского. Еще в прошлом году глава государства подписал указ "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине".

"Во время подготовки законодательства мы ищем баланс между интересами государства и бизнеса. Чего точно никто не хочет - так это ставить палки в колеса индустрии, что успешно развивается", - сказал Александр Корниенко.

Соавтор законопроекта и заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев отметил, что налоговая система "Дія City" позволит Украине создавать продукты мирового уровня.

"Дія City" создана, чтобы наши таланты не искали лучшей доли на Кипре или в Деливери, а чтобы они оставались здесь. Чтобы регистрировали компании здесь, чтобы права интеллектуальной собственности регистрировались здесь и налоги платились тоже здесь", - отметил он.

Со своей стороны, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже отреагировал на этот революционный шаг парламента. По его словам, это будет одна из лучших налоговых систем в мире.

"Прозрачные, удобные инструменты для инвестиций и роста до 10% доли IT-индустрии в ВВП страны. Лучшие условия для развития IT и креативных индустрий", - сказал он.

Он уточнил, что "Дія City" будет альтернативой для IT-компаний - участие станет добровольным.

"Влияние государства на резидентов "Дія City" законодательно сведено к минимуму. Государство гарантирует IT-индустрии неизменность условий в течение 25 лет. Уверен, что Украина станет мощным IT-хабом в Восточной и Центральной Европе", - подчеркнул он.