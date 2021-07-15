Низькі податки та іноземні венчурні інвестиції: що зміниться для ІТ-компаній після запуску "Дія City"

Голова партії "СН" Олександр Корнієнко нагадав, що створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії - один з пріоритетів президента Володимира Зеленського. Ще минулого року глава держави підписав указ "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні".

"Під час підготовки законодавства ми шукаємо баланс між інтересами держави та бізнесу. Чого точно ніхто не хоче - так це ставити палиці в колеса індустрії, яка успішно розвивається", - сказав Олександр Корнієнко.

Співавтор законопроекту та заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв наголосив, що податкова система "Дія City" дозволить Україні створювати продукти світового рівня.

"Дія City" створена, щоб наші таланти не шукали кращої долі на Кіпрі чи в Делівері, а щоб вони залишалися тут. Щоб реєстрували компанії тут, щоб права інтелектуальної власності реєструвалися тут і податки платилися теж тут", - зазначив він.

Зі свого боку, віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже відреагував на цей революційний крок парламенту. За його словами, це буде одна з найкращих податкових систем у світі.

"Прозорі, зручні інструменти для інвестицій і зростання до 10% частки IT-індустрії у ВВП країни. Кращі умови для розвитку IT і креативних індустрій", - сказав він.

Він уточнив, що "Дія City" буде альтернативою для IT-компаній - участь стане добровільною.

"Вплив держави на резидентів "Дія City" законодавчо зведено до мінімуму. Держава гарантує IT-індустрії незмінність умов протягом 25 років. Упевнений, що Україна стане потужним IT-хабом в Східній і Центральній Європі", - наголосив він.