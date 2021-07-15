Низькі податки та іноземні венчурні інвестиції: що зміниться для ІТ-компаній після запуску "Дія City"

Верховна рада в цілому ухвалила законопроект №4303 про створення спеціального податкового і правового режиму для IT-індустрії в Україні - "Дія City". Реалізація ініціативи стимулюватиме розвиток цифрової економіки, розробки в галузі передових технологій з високою доданою вартістю та формування економіки знань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".
Голова партії "СН" Олександр Корнієнко нагадав, що створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії - один з пріоритетів президента Володимира Зеленського. Ще минулого року глава держави підписав указ "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні".
"Під час підготовки законодавства ми шукаємо баланс між інтересами держави та бізнесу. Чого точно ніхто не хоче - так це ставити палиці в колеса індустрії, яка успішно розвивається", - сказав Олександр Корнієнко.
Співавтор законопроекту та заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв наголосив, що податкова система "Дія City" дозволить Україні створювати продукти світового рівня.
"Дія City" створена, щоб наші таланти не шукали кращої долі на Кіпрі чи в Делівері, а щоб вони залишалися тут. Щоб реєстрували компанії тут, щоб права інтелектуальної власності реєструвалися тут і податки платилися теж тут", - зазначив він.
Зі свого боку, віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже відреагував на цей революційний крок парламенту. За його словами, це буде одна з найкращих податкових систем у світі.
"Прозорі, зручні інструменти для інвестицій і зростання до 10% частки IT-індустрії у ВВП країни. Кращі умови для розвитку IT і креативних індустрій", - сказав він.
Він уточнив, що "Дія City" буде альтернативою для IT-компаній - участь стане добровільною.
"Вплив держави на резидентів "Дія City" законодавчо зведено до мінімуму. Держава гарантує IT-індустрії незмінність умов протягом 25 років. Упевнений, що Україна стане потужним IT-хабом в Східній і Центральній Європі", - наголосив він.
Як відомо, законопроект розробило Міністерство цифрової трансформації у тісній співпраці з ІТ-індустрією. Загальні засади роботи "Дія City" - свобода діяльності, невтручання держави, презумпція правомірності діяльності резидентів, стабільність - поширюються не тільки на резидентів "Дія City", а й на всі ІТ-компанії.
Водночас для учасників "Дії City" передбачається зниження податкового навантаження, правовий захист і нові інструменти інвестування. Йдеться, до прикладу, про сплату податку на дохід фізичних осіб не 18%, а 5%.
Єдиний соціальний внесок розраховуватиметься, відштовхуючись від мінімальної зарплати. Компанії-резиденти "Дія City" самі обиратимуть, який вид корпоративного податку сплачувати: на прибуток (18%) чи на виведений капітал (9%). Військовий збір складатиме 1,5%.
У Міністерстві цифрової трансформації підрахували, що завдяки "Дія City" частка ІТ-галузі у ВВП країни збільшиться до 10%. При цьому, кількість робочих місць у галузі зросте з нинішніх 200 тис до 450 тис до 2024 року.
Детальніше про те, для чого Міністерство цифрової трансформації створює "Дія City", як проект буде працювати, і що його запуск означає для IТ-сектора - читайте в статті РБК-Україна.