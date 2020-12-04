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РБК-УКРАЇНА
Особый режим: что даст государству и айтишникам запуск Дія City
В конце лета Министерство цифровой трансформации представило концепцию специального правового режима для IT-индустрии – Дія City. На данный момент зарегистрировано 2 законопроекта, в скором времени будет зарегистрирован и налоговый. Однако, на основной законопроект №4303 уже подали два альтернативных. Ожидается, что проект заработает уже в первой половине 2021 года.

РБК-Украина разбиралось, для чего Министерство цифровой трансформации создает Дія City, как проект будет работать, и что его запуск означает для IТ-сектора и экономики Украины в целом.
Как рассказывают в Министерстве цифровой трансформации, Дія City представляет собой особый правовой режим, в котором украинский сектор высоких технологий сможет полностью реализовать свой потенциал, а IT-бизнес станет более конкурентоспособным на международной арене.

Одна из амбициозных целей проекта – привлечь в страну гигантов уровня Google, Amazon или Apple, которые хоть и давно работают c Украиной, но не спешат размещать здесь свои R&D из-за больших налогов.

Идейным вдохновителем и автором концепции является непосредственно министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его заместитель Александр Борняков руководит проектом и отвечает за его реализацию. Legal Lead Дія City Денис Алейников ранее воплощал в жизнь Парк высоких технологий в Минске, а также несколько похожих проектов по миру.

Как известно, Владимир Зеленский также поддержал проект, поручив правительству разработать законы, которые лягут в основу Дія City. Собственно, дату, когда Верховная рада примет эти законопроекты, можно будет считать полноценным стартом проекта.

"Парламент уже зарегистрировал необходимые для запуска Дія City законопроекты. Они содержат изменения в 26 законов, Кодекс законов о труде, УК и УПК. В ближайшее время в ВРУ будут поданы соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Планируем, что в первом квартале следующего года Дія City уже заработает", – заявил Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.
Что запуск проекта даст компаниям и айтишникам
Согласно концепции, резиденты Дія City будут платить за работников 5%-налог на доходы физических лиц, 22% ЕСВ от минимальной заработной платы и военный сбор в 1,5%. Налог на прибыль заменят налогом на выведенный капитал со ставкой 9% при выводе дивидендов.
Также в рамках Дія City будут действовать элементы английского права, разнообразные инструменты инвестирования. Вводятся и новые бизнес-инструменты для защиты интересов работодателя и работника – договоры о неразглашении, неконкуренции и непереманивании. Также будет четко регламентировано авторское право на создаваемые в компании продукты, а все дополнительные опции можно будет предусмотреть в отдельных соглашениях.

Резидентам и их сотрудникам станет доступна новая форма трудоустройства – GIG. Такая модель будет сочетать гибкость и низкие налоги (характерные для ФЛП) с социальными гарантиями для работников и простотой администрирования.

Чтобы стать резидентом, средний уровень зарплат в компании должен составлять не менее $1400, число сотрудников – не меньше 9, а уровень дохода от профильной деятельности в сфере IT – больше 90%. Для стартапов требования проще – если компания создана за последние 24 месяца, нужно представить бизнес-план, а требования по зарплате и числу сотрудников начнут действовать спустя полгода и год соответственно.

Дія City не будет иметь локализации – правовой режим начнет действовать на всей территории Украины, и будет полностью добровольным для компаний. Авторы концепта убеждены, это поможет привлечь инвестиции, повысить занятость путем привлечения талантливых работников и развития образования в сфере цифровых технологий.
В Министерстве прогнозируют, что за 5 лет Дія City позволит увеличить объем IT-рынка вдвое – до $ 11,8 млрд, а количество рабочих мест до 450 тысяч.
Польза Дія City для компании, айтишника и государства
Для сотрудника
финансовые гарантии (размер среднемесячного вознаграждения (включая заработную плату), независимо от формы трудоустройства — зарплата сотрудника должна быть не менее $1400 по официальному курсу на 1 января 2021 года); новый формат сотрудничества — GIG-контракт, в рамках которого сотрудники будут иметь право на отпуск, на больничный и на другие социальные гарантии, чего ФЛП лишены по определению
Для компании
возможность открывать бизнесы и R&D-центры по упрощенным процедурам, использовать элементы английского права и платить 9% налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Система государственных гарантий защиты инвестиций, предусмотренная законодательством Украины об инвестиционной деятельности и режиме иностранного инвестирования, авторского права на создаваемые в компании продукты. Кроме того, резиденты Дія Сity получат выгодную альтернативу ФЛП – они смогут нанимать сотрудников и GIG-сотрудников, доходы которых будут облагаться налогом с доходов физических лиц по ставке 5%, военным сбором 1,5%, а также за каждого из них резидент Дія Сity будет платить ЕСВ с минимальной зарплаты.
Для государства
развитие цифровой экономики страны, создание возможностей и экосистемы в высокотехнологичных индустриях, увеличение поступлений в бюджет, остановка трудовой миграции из Украины, привлечение инвестиций и мировых IT-гигантов.

Компании из других отраслей экономики смогут создавать дочерние R&D центры и развивать собственные разработки в рамках Дія City. Это стимул для развития экономики знаний для всей страны, а не только для IT-индустрии.




Почему именно IT?
В Минцифре убеждены, именно эта отрасль сейчас может стать драйвером роста экономики Украины с перспективой на 20-30 лет и трансформации страны в целом.

Кроме того, IT – это отрасль, которая конкурирует во всем мире. Когда компании ищут подрядчиков, они могут выбрать любого разработчика из Индии, Беларуси, Украины и любой другой страны. Но основную роль играет именно стоимость услуг. И когда к средней зарплате айтишника добавляется еще и большой налог, украинские компании становятся менее привлекательными, ведь их услуги становятся попросту дороже. Поэтому в приоритете для создателей Дія City – дать такие условия, чтобы украинские продуктовые и сервисные компании стали более конкурентно привлекательными в мире.

В министерстве подчеркивают, что Дія City – это не еще один законопроект для айтишников. Это модель современной экономики, которую, в случае успеха, можно будет масштабировать и на другие отрасли украинского бизнеса. Это, в свою очередь, поможет перейти с ресурсной экономики, по которой работают постсоветские страны, на экономику с высокой добавленной стоимостью, как в Западной Европе, США и других развитых странах.
В Минцифре убеждены, именно IT может стать драйвером роста экономики Украины
Как реагирует отрасль?
По словам руководителя проекта Дія City Александра Борнякова, участием в проекте уже заинтересовались десять компаний. Это и аутсорсинговые компании, и продуктовые, как Reface, Ajax и другие.

"С момента презентации Дія City Минцифры получило много положительных отзывов. Участники рынка понимают, что к проблемам наконец подошли комплексно и с учетом интересов отрасли. Порой мы получаем отзывы с определенным скепсисом касательно внедрения Дія City, но это нормально – многие годы отрасль кормили обещаниями, нереалистичными проектами или просто обманывали", – рассказывает Борняков.

В частности, по мнению СЕО Ajax Systems Александра Конотопского, концепт Дія City, действительно, перспективный и выгодный для индустрии.

Инвестор Reface, партнер Cyprus IT Forum Сергей Токарев также считает, что Дія City – не просто правильный, а единственно возможный путь развития IT в Украине.

Председатель крупнейшей ИТ-компании Украины ЕРАМ Юрий Антонюк также рассматривает возможность стать резидентом Дія City. В компании надеются, что проект сможет стать драйвером дальнейшего развития ІТ-индустрии в стране.
Уже сейчас близок консенсус между продуктовыми и сервисными компаниями. То, что было на последней презентации и воплотилось впервые в законопроекте, выглядит идеально - есть подрядчики, приемлемые налоги, британское право, защита от неправомерных действий силовиков и так далее. Условия для ведения бизнеса будут точно лучшими в Европе, если не во всем мире
Александр Конотопский
СЕО Ajax Systems
Я не только рассматриваю возможность присоединения к ней, но и постоянно адвокатирую эту идею в профессиональном сообществе. Я верю, что Дія City в проекте Минцифры позволит привлечь внимание к Украине со стороны иностранных компаний, инвесторов и венчурных фондов, уменьшить налоговую нагрузку на украинских разработчиков, укрепить IT-сообщество и вообще выведет Украину на новое место на мировой технологической арене
Сергей Токарев
Инвестор Reface, партнер Cyprus IT Forum
Предложенные новая форма занятости GIG и условия налогообложения для нас весьма приемлемы и соответствуют специфике ведения креативного бизнеса. Среди всех условий для нас наиболее важными (приоритетными) являются принцип экстерриториальности, приемлемая налоговая нагрузка, четкие и понятные принципы входа
Юрий Антонюк
Председатель ЕРАМ
Поддерживают концепцию Дія City также в холдинге TECHIIA, рассказывает Chief Public Engagement Officer компании Марианна Конина. По ее словам, важно общими усилиями бизнеса и власти доработать его для максимального эффекта.

Управляющий директор Luxoft Украина Виталий Кармазинский также обращает внимание на то, что некоторые важные детали концепции пока не согласованы окончательно и продолжают обсуждаться, как в Минцифры, так и в индустрии.
Важно сделать его механизмом, который реально работает, а не является очередной оторванной от жизни фантазией. Привлечение в процесс создания Дія City представителей ІТ-индустрии говорит о том, что этот инструмент может действительно эффективно работать
Марианна Конина
Chief Public Engagement Officer TECHIIA
Luxoft Украина активно участвует в обсуждении проекта Минцифры Дія City с коллегами по индустрии. Мы неоднократно изучали варианты участия в цифровой экономической зоне, предлагаемые государством, и обращали внимание чиновников на моменты, что необходимо доработать. Для нас важно, чтобы процесс участия в проекте был прозрачным и одинаковым для всех, а государство сохраняло свои гарантии благоприятного налогообложения и безопасной деятельности
Виталий Кармазинский
Управляющий директор Luxoft Украина
Альтернативная версия Дія City
Стоит отметить, что параллельно с презентацией Минцифрой ключевого для запуска Дія City законопроекта и его регистрации в Верховной раде зарегистрировали ещё два альтернативных проекта закона – № 4303−1 и № 4303−2.

Инициаторами альтернативных законопроектов о Дія City стала партия "ОПЗЖ". Второго альтернативного – 19 народных депутатов – преимущественно из "Голоса", "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

По словам лидера "Голоса" Киры Рудик, их вариант законопроекта содержит ряд существенных улучшений для концепции Дія City и разрабатывался с участием 4 крупнейших бизнес-ассоциаций (AmCham, EBA, IT Ukraine, UVCA).

Что о предлагаемых изменениях думают в Дія City?

Как сообщили РБК-Украина в Минцифре, в проектном офисе Дія City проанализировали представленные документы и пришли к выводу, что они объективно не могут стать основой для развития IT-индустрии в Украине, так как ориентированы на узкие задачи.

В частности, альтернативные законопроекты фиксируют существующие недостатки ІТ-индустрии. Не дают альтернативных сценариев и выгод для не-аутсорсинговых компаний.

Кроме того, альтернативные законопроекты не предполагают защиты работников IT-компаний, оставляя социальные гарантии и соблюдение трудовых прав на усмотрение работодателя.

Из альтернативных законопроектов исключены положения об имплементации современных бизнес-инструментов и международных норм корпоративного права для IT-компаний, исключены также предпосылки для развития венчурного инвестирования и отсутствуют стимулы для стартапов.

В альтернативных законопроектах проигнорированы нормы о защите авторского права и служебных произведений, которые являются частью процесса гармонизации украинского права с правом ЕС.

Также в офисе Дія City обращают внимание, что в альтернативных проектах были частично или полностью исключены статьи, касающиеся самоуправления резидентов Дія City, а также положения об Объединении резидентов (резиденты добровольно устанавливают собственные взносы в Объединение), что является важнейшей частью развития IT и страны в целом.

"Эти положения являются ключевыми для развития IT-индустрии, приближающие законодательства Украины к лучшим мировым стандартам, работы с иностранными компаниями и привлечения инвестиций", – добавляют в Дія City.

Кроме того, отсутствуют альтернативные предложения по законопроекту 4305, который призван защитить резидентов Дія City от неправомерного вмешательства правоохранительных органов.
Соответственно, законопроекты 4303-1 и 4303-2 не улучшают условия развития IT-индустрии по сравнению с основным законопроектом 4303, а лишь выступают его сжатой версией
Александр Борняков
заместитель министра цифровой трансформации
В целом же, в офисе Дія City отмечают, что готовы к диалогу с представителями IТ-отрасли, чтобы законопроект отвечал потребностям всех игроков рынка и создавал экономические и правовые условия для развития индустрии высоких технологий, а не закреплял ее статус-кво.

"Минцифра открыта к диалогу и принимает, к примеру, замечания по расширению видов деятельности, вступление в Объединение резидентов с отсрочкой", – подытожили в офисе Дія City.
Мифы вокруг Дія City
Безусловно, как с любым новым проектом, вокруг Дія City существует множество мифов и домыслов. И поскольку многие годы идеи разных ведомств так и оставались в результате идеями, скепсис по отношению к Дія City тоже вполне ожидаем. РБК-Украина выбрало самые распространенные мифы о проекте, и попросило министерство их прокомментировать.


Миф №1 – "Чтобы стать резидентом придется платить миллионные взносы, проект станет просто клубом для избранных"


Для проекта разработан четкий перечень условий, которые определят, кто сможет претендовать на статус резидента Дія City, а кто нет. Как отмечают в Минцифры, исчерпывающий и достаточно жесткий перечень требований к потенциальным резидентам является главным предохранителем против налогового каннибализма, мошенничества и недобросовестных предпринимателей. Ведь главная концепция проекта – создание стимулов для IT-компаний. Резидентсво не предусматривает "членских" взносов регламентированных государством, чтобы стать резидентом нужно лишь соответствовать требования проекта.
Миф №2 – "Просто еще один орган, чтобы контролировать и кошмарить бизнес"
На самом деле ситуация выглядит кардинально иным образом. В Дія City компании будут защищены от проверок и необоснованных расследований благодаря особой процедуре процессуальных действий. На проведение любых следственных действий (таких, как обыски, изъятие техники и документации) у резидентов Дія City для правоохранителей разработали повышенный санкционный механизм.

В Министерстве также заявляют, что запуск проекта не станет дополнительным способом регуляции или же контроля отрасли. "На наш взгляд, IT-бизнес сам может себя регулировать. Проект Дія Сity реализуется таким образом, что Минцифры будет выполнять функцию окончательной верификации и подтверждения заявки на резидентство в Дія City", – объясняет Борняков.

У Минцифры не будет полномочий регулятора. МЦ не сможет требовать и выдавать лицензии, контролировать работу отрасли, требовать от компаний выполнения определенных действий, действовать в установленных рамках, налагать штрафы и т.д.

Миф №3 – "Если я не стану резидентом Дія City, а продолжу быть ФЛП (или сотрудничать с ними) – у меня будут проблемы"
Правительство создает возможность для ускоренной капитализации IT-предприятий, предлагая рынку проект Дія City, присоединение к данной инициативе – право, а не обязанность каждой IT-компании. Поэтому запуск проекта Дія City не предусматривает обязательное резидентство в нем.

"Старые правила не будут меняться, игроки рынка как работали, так и смогут продолжать работать дальше. Однако, если у владельцев или менеджмента стоит задача капитализировать бизнес, то резидентство Дія City поможет и облегчит процессы новых трансформаций", – отмечает Александр Борняков.
Миф №4 – "Никакая это не экономическая зона, просто внутренний офшор"
Свободная экономическая зона – это территория, где осуществляется выборочное сокращение государственного вмешательства в экономические процессы, т.е. составляет обособленную часть национального экономического пространства, где применяется определенная система льгот, которую используют на других территориях данного государства.

Виртуальность зоны предусматривает, что она будет действовать на всей территории Украины, а ее резиденты смогут работать в любом городе или области. То есть резидентом Дія City будут считаться не компании, зарегистрированные на конкретной территории, а те, которые будут входить в определенный перечень и отвечать четким критериям.
Станет ли Дія City украинской success story? Прогноз экономистов


Согласно исследованию независимой группы экономического макроанализа Ukraine Economic Outlook, над которым работали Михаил Кухар, Григорий Кукуруза, Николай Лесик и Адриан Пантюхов, в 2019 году оборот IT-отрасли был распределен между юридическими лицами и физическими-лицами предпринимателями в пропорции 47% и 53% рынка соответственно.

Данные за январь-июнь 2020 также свидетельствуют о сохранении тренда: доля физических лиц предпринимателей составила 55% от всего оборота отрасли.

В 2021 году, по мнению авторов исследования, с учетом дополнительного запроса на цифровизацию и переход в онлайн, украинский IT-сектор сможет вырасти еще на 10-13%. Рост будет происходить в основном за счет экспорта, в то время как доля внутреннего рынка продолжит уменьшаться.
В то же время, "белый" фонд оплаты труда в 10,6 млрд грн за 2019-й год предусматривал, что один работник получает меньше 12 тыс. грн в месяц, что существенно ниже реальных рыночных ставок.

Согласно масштабным исследованиям DOU и опросам игроков рынка, реальный уровень средней заработной платы составляет 48,2 тыс. грн. Таким образом, 2/3 реального фонда оплаты труда штатных работников находится в "тени".

Авторы Ukraine Economic Outlook убеждены, снижение налоговой нагрузки на заработные платы до оптимального уровня – будет первым фактором увеличения налоговой базы и поступлений в бюджет.
Выходит, что расчетная сумма теневого оборота IT-отрасли в 2019-ом году могла составить 39, 5 млрд грн. В 2020 и 2021 уже 49,3 и 57, 9 млрд грн соответственно. Из них прибыль по оценкам экономистов составляет до 25 млрд грн в 2019-м году и 34, 1 млрд грн в 2021 году.

Учитывая реальный оборот добросовестных физических лиц-предпринимателей в размере 45 млрд грн, выходим на 192 млрд грн оборота IT-отрасли в 2019-ом году. Вычтя из текущего объема задекларированного оборота двойные счета в виде выплат по 157 признаку – видим, что разница составляет 58 млрд грн. Из них, чистая прибыль 25 млрд грн.

По оценкам экономистов, после запуска проекта Дія City, поступления в бюджет Украины будут, как минимум, на 1,7 млрд грн (+ 10,6% на фоне 7,1% прогнозируемой правительством инфляции) выше, чем в 2020-м году.

При этом экономисты оценивают поступления максимально консервативным образом: за вывод дивидендами всего 9% от чистой прибыли компаний. В долгосрочном периоде за вывод 50% прибыли дивидендами для этой же налоговой базы в 2021 году поступления возрастут с 430 млн грн до 2,1 млрд грн, или суммарно до 19,6 млрд грн.

В то же время, за счет детенизации и уменьшения расходов на налоговую оптимизацию, как операционных, так и уплаты налогов в других странах, фискальный % ВВП отрасли снизится до 6,8% (против текущих 9,3%).

Подытоживая, эксперты отмечают, что сценарий 100% детенизации отрасли предусматривает 17,9 млрд грн поступлений, против 16,2 млрд грн в 2020-м году. Что позволяет говорить о позитивном эффекте режима Дія City без риска нарушения структурных маяков в меморандуме с МВФ.

Параллельно, отрасль сможет отказаться от так называемой косвенной налоговой нагрузки в виде расходов на оптимизацию, соответственно номинальная нагрузка в Украине – будет равным эффективному для отрасли. По указанным расчетам это снизит реальный фискальный процент области с 9,4% в 2020-м году до 6,8% в 2021-м.
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