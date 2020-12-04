Особый режим: что даст государству и айтишникам запуск Дія City

Выходит, что расчетная сумма теневого оборота IT-отрасли в 2019-ом году могла составить 39, 5 млрд грн. В 2020 и 2021 уже 49,3 и 57, 9 млрд грн соответственно. Из них прибыль по оценкам экономистов составляет до 25 млрд грн в 2019-м году и 34, 1 млрд грн в 2021 году.



Учитывая реальный оборот добросовестных физических лиц-предпринимателей в размере 45 млрд грн, выходим на 192 млрд грн оборота IT-отрасли в 2019-ом году. Вычтя из текущего объема задекларированного оборота двойные счета в виде выплат по 157 признаку – видим, что разница составляет 58 млрд грн. Из них, чистая прибыль 25 млрд грн.



По оценкам экономистов, после запуска проекта Дія City, поступления в бюджет Украины будут, как минимум, на 1,7 млрд грн (+ 10,6% на фоне 7,1% прогнозируемой правительством инфляции) выше, чем в 2020-м году.



При этом экономисты оценивают поступления максимально консервативным образом: за вывод дивидендами всего 9% от чистой прибыли компаний. В долгосрочном периоде за вывод 50% прибыли дивидендами для этой же налоговой базы в 2021 году поступления возрастут с 430 млн грн до 2,1 млрд грн, или суммарно до 19,6 млрд грн.



В то же время, за счет детенизации и уменьшения расходов на налоговую оптимизацию, как операционных, так и уплаты налогов в других странах, фискальный % ВВП отрасли снизится до 6,8% (против текущих 9,3%).



Подытоживая, эксперты отмечают, что сценарий 100% детенизации отрасли предусматривает 17,9 млрд грн поступлений, против 16,2 млрд грн в 2020-м году. Что позволяет говорить о позитивном эффекте режима Дія City без риска нарушения структурных маяков в меморандуме с МВФ.



Параллельно, отрасль сможет отказаться от так называемой косвенной налоговой нагрузки в виде расходов на оптимизацию, соответственно номинальная нагрузка в Украине – будет равным эффективному для отрасли. По указанным расчетам это снизит реальный фискальный процент области с 9,4% в 2020-м году до 6,8% в 2021-м.

