Особый режим: что даст государству и айтишникам запуск Дія City

Как рассказывают в Министерстве
цифровой трансформации, Дія City представляет собой особый правовой режим, в котором
украинский сектор высоких технологий сможет полностью реализовать свой потенциал, а
IT-бизнес станет более конкурентоспособным на международной арене.
Одна из
амбициозных целей проекта – привлечь в страну гигантов уровня Google, Amazon или Apple,
которые хоть и давно работают c Украиной, но не спешат размещать здесь свои R&D из-за
больших налогов.
Идейным вдохновителем и автором концепции является
непосредственно министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его заместитель Александр
Борняков руководит проектом и отвечает за его реализацию. Legal Lead Дія City Денис
Алейников ранее воплощал в жизнь Парк высоких технологий в Минске, а также несколько похожих
проектов по миру.
Как известно, Владимир Зеленский также поддержал проект, поручив
правительству разработать законы, которые лягут в основу Дія City. Собственно, дату, когда
Верховная рада примет эти законопроекты, можно будет считать полноценным стартом проекта.
"Парламент уже зарегистрировал необходимые для запуска Дія City законопроекты.
Они содержат изменения в 26 законов, Кодекс законов о труде, УК и УПК. В ближайшее время в
ВРУ будут поданы соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Планируем, что в первом
квартале следующего года Дія City уже заработает", – заявил Михаил Федоров в эфире одного из
телеканалов.