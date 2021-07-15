Рада предусмотрела спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити"

Парламент принял во втором чтении законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он предусматривает спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады .

"За" проголосовали 262 нардепа.

В законе прописана возможность контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами "Дия Сити" и их работниками.

Предполагается особая форма найма резидентами физических лиц (гиг-контракт), сочетающая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений, но не исключает наем резидентами физических лиц-предпринимателей и работников по трудовому договору (контракту).

"Правовой режим "Дия Сити" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр "Дия Сити" записи о первом резиденте "Дия Сити", - указано в законе.

Документ предусматривает, что приобретение статуса резидента "Дия Сити" является добровольным. Для его приобретения юрлицо должно обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.

Кто может стать резидентом "Дия Сити"

Резидентом может быть юрлицо, зарегистрированное на территории Украины независимо от его места нахождения и места осуществления хозяйственной деятельности. Оно должно отвечать следующим требованиям: