Низка приміських поїздів не курсуватиме: де і коли скасовують рейси у січні

На заході України у другій половині січня тимчасово скасовують низку приміських поїздів через ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Обмеження стосуються Львівської, Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.
Тимчасові скасування заплановані з 16 по 31 січня (окремі рейси - також 1 лютого).
16, 21 та 23 січня:
16, 17, 30, 31 січня:
17, 18, 31 січня, 1 лютого:
16, 17, 23, 24, 30, 31 січня:
17, 18, 24, 25, 31 січня, 1 лютого:
17, 18, 25, 31 січня:
17, 18, 24, 25 та 31 січня:
17, 25, 31 січня:
17 та 24 січня:
18 та 25 січня:
17, 18, 24 та 25 січня:
20, 22 січня: № 6113 Львів - Мостиська-2.
21, 23 січня: №6102 Мостиська-2 - Львів.
27, 29 січня: №6119 Львів - Мостиська-2.
28, 30 січня: №6106 Мостиська-2 - Львів.
21, 24, 28, 31 січня:
21, 25 та 29 січня:
21 та 29 січня:
22 та 27 січня:
В Укрзалізниці просять пасажирів завчасно перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням змін, адже перелік рейсів та дати скасувань різняться залежно від напрямку.
Актуальну інформацію рекомендують уточнювати перед поїздкою - у довідкових сервісах перевізника або в застосунку.
