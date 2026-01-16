UA

Освіта Гроші Зміни

Низка приміських поїздів не курсуватиме: де і коли скасовують рейси у січні

Фото: "Укрзалізниця" скасовує частину приміських поїздів у січні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

На заході України у другій половині січня тимчасово скасовують низку приміських поїздів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Обмеження стосуються Львівської, Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.

Де і коли не курсуватимуть приміські поїзди

Тимчасові скасування заплановані з 16 по 31 січня (окремі рейси - також 1 лютого).

16, 21 та 23 січня:

  • №6251 Тернопіль - Козова;
  • №6254 Козова - Тернопіль.

16, 17, 30, 31 січня:

  • №6002/6001 Львів - Рава-Руська.

17, 18, 31 січня, 1 лютого:

  • №6001/6002 Рава-Руська - Львів.

16, 17, 23, 24, 30, 31 січня:

  • №6361 Здолбунів - Луцьк.

17, 18, 24, 25, 31 січня, 1 лютого:

  • №6352 Луцьк - Здолбунів.

17, 18, 25, 31 січня:

  • №6473 Чернівці - Вадул-Сірет;
  • №6474 Вадул-Сірет - Чернівці.

17, 18, 24, 25 та 31 січня:

  • №6576 Батьово - Берегово;
  • №6579 Берегово - Батьово.

17, 25, 31 січня:

  • №6062 Львів - Ходорів;
  • №6067 Ходорів - Львів;
  • №6411 Івано-Франківськ - Ходорів;
  • №6414 Ходорів - Івано-Франківськ.

17 та 24 січня:

  • №6052 Львів - Стоянів.

18 та 25 січня:

  • №6051 Стоянів - Львів.

17, 18, 24 та 25 січня:

  • №6370 Стоянів - Ківерці;
  • №6369 Ківерці - Стоянів;
  • №6379 Ківерці - Радехів;
  • №6380 Радехів - Ківерці.

20, 22 січня: № 6113 Львів - Мостиська-2.

21, 23 січня: №6102 Мостиська-2 - Львів.

27, 29 січня: №6119 Львів - Мостиська-2.

28, 30 січня: №6106 Мостиська-2 - Львів.

21, 24, 28, 31 січня:

  • №6131 Стрий - Самбір;
  • №6136 Самбір - Стрий.

21, 25 та 29 січня:

  • №6311 Ковель - Вижва;
  • №6314 Вижва - Ковель.

21 та 29 січня:

  • №6452 Коломия - Заліщики;
  • №6451 Заліщики - Коломия.

22 та 27 січня:

  • №6206 Тернопіль - Підволочиськ;
  • №6205 Підволочиськ - Тернопіль;
  • №6092 Львів - Здолбунів;
  • №6093 Здолбунів - Львів.

Що радять пасажирам

В Укрзалізниці просять пасажирів завчасно перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням змін, адже перелік рейсів та дати скасувань різняться залежно від напрямку.

Актуальну інформацію рекомендують уточнювати перед поїздкою - у довідкових сервісах перевізника або в застосунку.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила графіки руху та з 8 січня відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням від 22 січня 2026 року. За новим розкладом курсуватимуть поїзди далекого та приміського сполучення, щоб підвищити безпеку й пунктуальність руху.

Також РБК-Україна розповідає, що у 2025 році пасажири "Укрзалізниці" значно частіше забували речі в поїздах, ніж роком раніше. Кількість звернень щодо загубленого майна зросла більш ніж на 20%. Найчастіше губили гаджети й одяг, але траплялися й незвичні знахідки - від дитячих іграшок до шаблі та переносного холодильника.

