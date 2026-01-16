Низка приміських поїздів не курсуватиме: де і коли скасовують рейси у січні

Обмеження стосуються Львівської, Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.

Де і коли не курсуватимуть приміські поїзди

Тимчасові скасування заплановані з 16 по 31 січня (окремі рейси - також 1 лютого).

16, 21 та 23 січня:

№6251 Тернопіль - Козова;

№6254 Козова - Тернопіль.

16, 17, 30, 31 січня:

№6002/6001 Львів - Рава-Руська.

17, 18, 31 січня, 1 лютого:

№6001/6002 Рава-Руська - Львів.

16, 17, 23, 24, 30, 31 січня:

№6361 Здолбунів - Луцьк.

17, 18, 24, 25, 31 січня, 1 лютого:

№6352 Луцьк - Здолбунів.

17, 18, 25, 31 січня:

№6473 Чернівці - Вадул-Сірет;

№6474 Вадул-Сірет - Чернівці.

17, 18, 24, 25 та 31 січня:

№6576 Батьово - Берегово;

№6579 Берегово - Батьово.

17, 25, 31 січня:

№6062 Львів - Ходорів;

№6067 Ходорів - Львів;

№6411 Івано-Франківськ - Ходорів;

№6414 Ходорів - Івано-Франківськ.

17 та 24 січня:

№6052 Львів - Стоянів.

18 та 25 січня:

№6051 Стоянів - Львів.

17, 18, 24 та 25 січня:

№6370 Стоянів - Ківерці;

№6369 Ківерці - Стоянів;

№6379 Ківерці - Радехів;

№6380 Радехів - Ківерці.

20, 22 січня: № 6113 Львів - Мостиська-2.

21, 23 січня: №6102 Мостиська-2 - Львів.

27, 29 січня: №6119 Львів - Мостиська-2.

28, 30 січня: №6106 Мостиська-2 - Львів.

21, 24, 28, 31 січня:

№6131 Стрий - Самбір;

№6136 Самбір - Стрий.

21, 25 та 29 січня:

№6311 Ковель - Вижва;

№6314 Вижва - Ковель.

21 та 29 січня:

№6452 Коломия - Заліщики;

№6451 Заліщики - Коломия.

22 та 27 січня:

№6206 Тернопіль - Підволочиськ;

№6205 Підволочиськ - Тернопіль;

№6092 Львів - Здолбунів;

№6093 Здолбунів - Львів.

Що радять пасажирам

В Укрзалізниці просять пасажирів завчасно перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням змін, адже перелік рейсів та дати скасувань різняться залежно від напрямку.

Актуальну інформацію рекомендують уточнювати перед поїздкою - у довідкових сервісах перевізника або в застосунку.