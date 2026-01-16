Ряд пригородных поездов не будет курсировать: где и когда отменяют рейсы в январе
На западе Украины во второй половине января временно отменяют ряд пригородных поездов из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Ограничения касаются Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.
Где и когда не будут курсировать пригородные поезда
Временные отмены запланированы с 16 по 31 января (отдельные рейсы - также 1 февраля).
16, 21 и 23 января:
- №6251 Тернополь - Козова;
- №6254 Козова - Тернополь.
16, 17, 30, 31 января:
- №6002/6001 Львов - Рава-Русская.
17, 18, 31 января, 1 февраля:
- №6001/6002 Рава-Русская - Львов.
16, 17, 23, 24, 30, 31 января:
- №6361 Здолбунов - Луцк.
17, 18, 24, 25, 31 января, 1 февраля:
- №6352 Луцк - Здолбунов.
17, 18, 25, 31 января:
- №6473 Черновцы - Вадул-Сирет;
- №6474 Вадул-Сирет - Черновцы.
17, 18, 24, 25 и 31 января:
- №6576 Батево - Берегово;
- №6579 Берегово - Батево.
17, 25, 31 января:
- №6062 Львов - Ходоров;
- №6067 Ходоров - Львов;
- №6411 Ивано-Франковск - Ходоров;
- №6414 Ходоров - Ивано-Франковск.
17 и 24 января:
- №6052 Львов - Стоянов.
18 и 25 января:
- №6051 Стоянов - Львов.
17, 18, 24 и 25 января:
- №6370 Стоянов - Киверцы;
- №6369 Киверцы - Стоянов;
- №6379 Киверцы - Радехов;
- №6380 Радехов - Киверцы.
20, 22 января: № 6113 Львов - Мостиска-2.
21, 23 января: №6102 Мостиска-2 - Львов.
27, 29 января: №6119 Львов - Мостиска-2.
28, 30 января: №6106 Мостиска-2 - Львов.
21, 24, 28, 31 января:
- №6131 Стрый - Самбор;
- №6136 Самбор - Стрый.
21, 25 и 29 января:
- №6311 Ковель - Выжва;
- №6314 Выжва - Ковель.
21 и 29 января:
- №6452 Коломыя - Залещики;
- №6451 Залещики - Коломыя.
22 и 27 января:
- №6206 Тернополь - Подволочиск;
- №6205 Подволочиск - Тернополь;
- №6092 Львов - Здолбунов;
- №6093 Здолбунов - Львов.
Что советуют пассажирам
В Укрзализныце просят пассажиров заблаговременно проверять расписание и планировать поездки с учетом изменений, ведь перечень рейсов и даты отмен различаются в зависимости от направления.
Актуальную информацию рекомендуют уточнять перед поездкой - в справочных сервисах перевозчика или в приложении.
Напомним, "Укрзализныця" обновила графики движения и с 8 января открыла продажу билетов на поезда с отправлением от 22 января 2026 года. По новому расписанию будут курсировать поезда дальнего и пригородного сообщения, чтобы повысить безопасность и пунктуальность движения.
Также РБК-Украина рассказывает, что в 2025 году пассажиры "Укрзализныци" значительно чаще забывали вещи в поездах, чем годом ранее. Количество обращений относительно утерянного имущества выросло более чем на 20%. Чаще всего теряли гаджеты и одежду, но случались и необычные находки - от детских игрушек до сабли и переносного холодильника.