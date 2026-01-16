Ряд пригородных поездов не будет курсировать: где и когда отменяют рейсы в январе

На западе Украины во второй половине января временно отменяют ряд пригородных поездов из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Ограничения касаются Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.

Где и когда не будут курсировать пригородные поезда

Временные отмены запланированы с 16 по 31 января (отдельные рейсы - также 1 февраля).

16, 21 и 23 января:

№6251 Тернополь - Козова;

№6254 Козова - Тернополь.

16, 17, 30, 31 января:

№6002/6001 Львов - Рава-Русская.

17, 18, 31 января, 1 февраля:

№6001/6002 Рава-Русская - Львов.

16, 17, 23, 24, 30, 31 января:

№6361 Здолбунов - Луцк.

17, 18, 24, 25, 31 января, 1 февраля:

№6352 Луцк - Здолбунов.

17, 18, 25, 31 января:

№6473 Черновцы - Вадул-Сирет;

№6474 Вадул-Сирет - Черновцы.

17, 18, 24, 25 и 31 января:

№6576 Батево - Берегово;

№6579 Берегово - Батево.

17, 25, 31 января:

№6062 Львов - Ходоров;

№6067 Ходоров - Львов;

№6411 Ивано-Франковск - Ходоров;

№6414 Ходоров - Ивано-Франковск.

17 и 24 января:

№6052 Львов - Стоянов.

18 и 25 января:

№6051 Стоянов - Львов.

17, 18, 24 и 25 января:

№6370 Стоянов - Киверцы;

№6369 Киверцы - Стоянов;

№6379 Киверцы - Радехов;

№6380 Радехов - Киверцы.

20, 22 января: № 6113 Львов - Мостиска-2.

21, 23 января: №6102 Мостиска-2 - Львов.

27, 29 января: №6119 Львов - Мостиска-2.

28, 30 января: №6106 Мостиска-2 - Львов.

21, 24, 28, 31 января:

№6131 Стрый - Самбор;

№6136 Самбор - Стрый.

21, 25 и 29 января:

№6311 Ковель - Выжва;

№6314 Выжва - Ковель.

21 и 29 января:

№6452 Коломыя - Залещики;

№6451 Залещики - Коломыя.

22 и 27 января:

№6206 Тернополь - Подволочиск;

№6205 Подволочиск - Тернополь;

№6092 Львов - Здолбунов;

№6093 Здолбунов - Львов.

Что советуют пассажирам

В Укрзализныце просят пассажиров заблаговременно проверять расписание и планировать поездки с учетом изменений, ведь перечень рейсов и даты отмен различаются в зависимости от направления.

Актуальную информацию рекомендуют уточнять перед поездкой - в справочных сервисах перевозчика или в приложении.