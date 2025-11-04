Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки

Ввечері вівторка, 4 листопада, низка регіонів, за вказівкою "Укренерго" посилила графіки відключення світла.
РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні ввечері збільшили кількість відключень електропостачання.
Станом на 17:30 ДТЕК не повідомляв про запровадження нових графіків відключення світла. Однак за даними застосунку "Київ Цифровий" графіки у столиці оновились.
Зокрема, підгрупа 1.2 раніше мала вимикатись лише з 08:00 до 11:00, згідно з новим графіком - вимкнення відбудуться з 17:00 до 20:00.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 4 листопада 2025 року
Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.
За оновленою вказівкою НЕК "Укренерго" на 4 листопада додатково застосувати з 17:00 до 20:00 1 чергу ГПВ.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):
Оновлений графік погодинних вимкнень на 4 листопада відповідно до команди НЕК "Укренерго".
Години відсутності електропостачання:
За командою НЕК "Укренерго", знову вносяться зміни у Графік погодинних відключень (ГПВ) на 4 листопада.
Зміни у графіках запроваджено також у Кіровоградській області.
В Україні зростає споживання електроенергії через похолодання та наслідки російських обстрілів. Найчастіше аварійні відключення застосовують у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
У компанії підкреслюють, що головний пріоритет - стабільність роботи мережі. Водночас через холодну погоду та постійні атаки ворога неможливо заздалегідь прогнозувати графіки відключень на тривалий період.
Варто зауважити, що за вказівкою "Укренерго", сьогодні в окремих регіонах України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії. Однак це вже вдруге за добу у регіонах змінюються графіки відключення електропостачання.