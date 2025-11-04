Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики

Вечером вторника, 4 ноября, ряд регионов, по указанию "Укрэнерго" ужесточила графики отключения света.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях сегодня вечером увеличили количество отключений электроснабжения.
По состоянию на 17:30 ДТЭК не сообщал о введении новых графиков отключения света. Однако по данным приложения "Киев Цифровой" графики в столице обновились.
В частности, подгруппа 1.2 ранее должна была выключаться только с 08:00 до 11:00, согласно новому графику - отключения состоятся с 17:00 до 20:00.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года
Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
По обновленному указанию НЭК "Укрэнерго" на 4 ноября дополнительно применить с 17:00 до 20:00 1 очередь ГПВ.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом времени на переключение):
Обновленный график почасовых отключений на 4 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения:
По команде НЭК "Укрэнерго", снова вносятся изменения в График почасовых отключений (ГПО) на 4 ноября.
Изменения в графиках введены также в Кировоградской области.
В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и последствий российских обстрелов. Чаще всего аварийные отключения применяют в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
В компании подчеркивают, что главный приоритет - стабильность работы сети. В то же время из-за холодной погоды и постоянных атак врага невозможно заранее прогнозировать графики отключений на длительный период.
Стоит заметить, что по указанию "Укрэнерго", сегодня в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии. Однако это уже второй раз за сутки в регионах меняются графики отключения электроснабжения.