Ніжин залишився без світла та води після атаки "Шахедів"

Ніжин Чернігівської області залишився без світла та води після нічної атаки 31 серпня. Дрон влучив в критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніжина Олександра Кодолу, якого цитує "Суспільне".
За його словами, приблизно о 9:00 російський "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури. Внаслідок атаки жителі Ніжина зашилися без електроенергії та водопостачання.
"Потерпілі наразі відсутні. За попередньою інформацією щодо пошкоджень цивільної інфраструктури поки немає інформації, поки не виїхали на місце", - зазначив Кодола.
Ніжинський водоканал повідомив, що водопостачання протягом дня забезпечуватимуть генератори з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00 (у разі, якщо не відновиться електропостачання до вечора).
Жителів міста просять терміново зробити запаси води.
В ніч на 31 серпня окупанти випустили по Україні 142 дрони різних типів. Повітряні сили повідомили, що зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Цієї ночі під ударом була Одеська область, зокрема місто Чорноморськ. Там 29 тисяч абонентів знеструмлені.
В ДТЕК заявили, що вночі російські дрони атакували чотири енергетичні об'єкти на Одещині.