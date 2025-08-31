UA

Ніжин залишився без світла та води після атаки "Шахедів"

Фото: у Ніжині дрон влучив в критичну інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ніжин Чернігівської області залишився без світла та води після нічної атаки 31 серпня. Дрон влучив в критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніжина Олександра Кодолу, якого цитує "Суспільне".

За його словами, приблизно о 9:00 російський "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури. Внаслідок атаки жителі Ніжина зашилися без електроенергії та водопостачання.

"Потерпілі наразі відсутні. За попередньою інформацією щодо пошкоджень цивільної інфраструктури поки немає інформації, поки не виїхали на місце", - зазначив Кодола.

Ніжинський водоканал повідомив, що водопостачання протягом дня забезпечуватимуть генератори з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00 (у разі, якщо не відновиться електропостачання до вечора).

Жителів міста просять терміново зробити запаси води.

 

Нічна атака на Україну

В ніч на 31 серпня окупанти випустили по Україні 142 дрони різних типів. Повітряні сили повідомили, що зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Цієї ночі під ударом була Одеська область, зокрема місто Чорноморськ. Там 29 тисяч абонентів знеструмлені.

В ДТЕК заявили, що вночі російські дрони атакували чотири енергетичні об'єкти на Одещині.

