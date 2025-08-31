Нежин остался без света и воды после атаки "Шахедов"

По его словам, примерно в 9:00 российский "Шахед" попал в одно из предприятий критической инфраструктуры. В результате атаки жители Нежина остались без электроэнергии и водоснабжения.

"Пострадавшие пока отсутствуют. По предварительной информации о повреждениях гражданской инфраструктуры пока нет информации, пока не выехали на место", - отметил Кодола.

Нежинский водоканал сообщил, что водоснабжение в течение дня будут обеспечивать генераторы с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00 (в случае, если не восстановится электроснабжение до вечера).

Жителей города просят срочно сделать запасы воды.