Нежин остался без света и воды после атаки "Шахедов"

Нежин Черниговской области остался без света и воды после ночной атаки 31 августа. Дрон попал в критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Нежина Александра Кодолу, которого цитирует "Суспільне".
По его словам, примерно в 9:00 российский "Шахед" попал в одно из предприятий критической инфраструктуры. В результате атаки жители Нежина остались без электроэнергии и водоснабжения.
"Пострадавшие пока отсутствуют. По предварительной информации о повреждениях гражданской инфраструктуры пока нет информации, пока не выехали на место", - отметил Кодола.
Нежинский водоканал сообщил, что водоснабжение в течение дня будут обеспечивать генераторы с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00 (в случае, если не восстановится электроснабжение до вечера).
Жителей города просят срочно сделать запасы воды.
В ночь на 31 августа оккупанты выпустили по Украине 142 дрона разных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировали попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Этой ночью под ударом была Одесская область, в частности город Черноморск. Там 29 тысяч абонентов обесточены.
В ДТЭК заявили, что ночью российские дроны атаковали четыре энергетических объекта в Одесской области.