Ніжин переводить школи на "дистанційку" через відключення світла

За його словами, місцева влада у зв'язку з відключеннями світла провела термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було ухвалено низку важливих рішень.

"Насамперед із понеділка, 6 жовтня, усі навчальні заклади міста переходять на дистанційне навчання", - зазначив Кодола.

За його словами, усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах. Водоканал уже оприлюднив графік подачі води.

Також у місті було розгорнуто вісім "пунктів незламності", де можна підзарядити гаджети.