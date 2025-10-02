UA

Ніжин переводить школи на "дистанційку" через відключення світла

Ілюстративне фото: школи у Ніжині перейдуть на "дистанційку" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Ніжині після ударів Росії по енергооб'єктах повністю відсутнє електропостачання. Школи перейдуть на дистанційну форму навчання з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Ніжина Олександра Кодоли.

За його словами, місцева влада у зв'язку з відключеннями світла провела термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було ухвалено низку важливих рішень.

"Насамперед із понеділка, 6 жовтня, усі навчальні заклади міста переходять на дистанційне навчання", - зазначив Кодола.

За його словами, усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах. Водоканал уже оприлюднив графік подачі води.

Також у місті було розгорнуто вісім "пунктів незламності", де можна підзарядити гаджети.

Відключення світла в Чернігівській області

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, понад 300 тисяч абонентів у Чернігівській області залишилися без світла. Причиною став масований удар російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

На цьому тлі в області запровадили графіки відключень світла.

Уже сьогодні, 2 жовтня, "Чернігівобленерго" повідомило, що графіки відключень світла посилюють, оскільки ситуація в енергосистемі погіршилася.

Детальніше про наслідки удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.

