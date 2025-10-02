Ніжин переводить школи на "дистанційку" через відключення світла

У Ніжині після ударів Росії по енергооб'єктах повністю відсутнє електропостачання. Школи перейдуть на дистанційну форму навчання з наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Ніжина Олександра Кодоли.
За його словами, місцева влада у зв'язку з відключеннями світла провела термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було ухвалено низку важливих рішень.
"Насамперед із понеділка, 6 жовтня, усі навчальні заклади міста переходять на дистанційне навчання", - зазначив Кодола.
За його словами, усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах. Водоканал уже оприлюднив графік подачі води.
Також у місті було розгорнуто вісім "пунктів незламності", де можна підзарядити гаджети.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, понад 300 тисяч абонентів у Чернігівській області залишилися без світла. Причиною став масований удар російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
На цьому тлі в області запровадили графіки відключень світла.
Уже сьогодні, 2 жовтня, "Чернігівобленерго" повідомило, що графіки відключень світла посилюють, оскільки ситуація в енергосистемі погіршилася.
