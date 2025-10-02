Нежин переводит школы на "дистанционку" из-за отключений света

В Нежине после ударов России по энергообъектам полностью отсутствует электроснабжение. Школы перейдут на дистанционную форму обучения со следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Нежина Александра Кодолы.
По его словам, местные власти в связи с отключениями света провели срочное заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Был принят ряд важных решений.
"В первую очередь с понедельника, 6 октября, все учебные заведения города переходят на дистанционное обучение", - отметил Кодола.
По его словам, все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах. Водоканал уже обнародовал график подачи воды.
Также в городе были развернуты восемь "пунктов несокрушимости", где можно подзарядить гаджеты.
Напомним, вчера, 1 октября, более 300 тысяч абонентов в Черниговской области остались без света. Причиной стал массированный удар российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.
На этом фоне в области ввели графики отключений света.
Уже сегодня, 2 октября, "Черниговоблэнерго" сообщил, что графики отключений света ужесточают, поскольку ситуация в энергосистеме ухудшилась.
Детальнее о последствиях удара РФ - в материале РБК-Украина.