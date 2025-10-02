Нежин переводит школы на "дистанционку" из-за отключений света

По его словам, местные власти в связи с отключениями света провели срочное заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Был принят ряд важных решений.

"В первую очередь с понедельника, 6 октября, все учебные заведения города переходят на дистанционное обучение", - отметил Кодола.

По его словам, все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах. Водоканал уже обнародовал график подачи воды.

Также в городе были развернуты восемь "пунктов несокрушимости", где можно подзарядить гаджеты.