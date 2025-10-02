RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Нежин переводит школы на "дистанционку" из-за отключений света

Иллюстративное фото: школы в Нежине перейдут на "дистанционку" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Нежине после ударов России по энергообъектам полностью отсутствует электроснабжение. Школы перейдут на дистанционную форму обучения со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Нежина Александра Кодолы.

По его словам, местные власти в связи с отключениями света провели срочное заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Был принят ряд важных решений. 

"В первую очередь с понедельника, 6 октября, все учебные заведения города переходят на дистанционное обучение", - отметил Кодола. 

По его словам, все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах. Водоканал уже обнародовал график подачи воды. 

Также в городе были развернуты восемь "пунктов несокрушимости", где можно подзарядить гаджеты. 

Отключения света в Черниговской области

Напомним, вчера, 1 октября, более 300 тысяч абонентов в Черниговской области остались без света. Причиной стал массированный удар российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.

На этом фоне в области ввели графики отключений света.

Уже сегодня, 2 октября, "Черниговоблэнерго" сообщил, что графики отключений света ужесточают, поскольку ситуация в энергосистеме ухудшилась.

Детальнее о последствиях удара РФ - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьЭлектроэнергияШколаОтключение света