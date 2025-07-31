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Никакого каре: эти прически делают лицо широким, даже если у вас нет щечек

Четверг 31 июля 2025 21:30
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Никакого каре: эти прически делают лицо широким, даже если у вас нет щечек Неудачные прически для круглого лица (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Идеальная прическа должна быть не только модной, но и подходить именно вам. Некоторые стрижки могут испортить впечатление даже от самых изящных черт, визуально добавляя объема там, где он совсем не нужен.

Какие прически делают лицо широким и "дорисовывают" щечки, рассказывает РБК-Украина.

Классическое прямое каре до подбородка

Эта стрижка создает четкую линию возле челюсти, акцентируя именно на ее ширине. Она особенно "опасна" для тех, у кого квадратное или круглое лицо. Каре буквально расставляет визуальные дужки по бокам. Если же вам очень хочется что-то похожее, лучше выбрать удлиненное каре с легкой филировкой.

Густая челка до бровей

Казалось бы, челка - это всегда омоложение. Но если она густая, прямая и обрывается на уровне бровей, она "обрезает" лоб, укорачивает лицо и визуально его расширяет. Такая прическа "прижимает" лицо сверху, особенно если волосы убраны за уши. Отличная альтернатива - многослойная или асимметричная челка.

Ці стрижки замінять підтяжку: найтрендовіші зачіски для круглого обличчяУдачные стрижки для круглого лица (коллаж: РБК-Украина)

Объемные волны возле щек

Прически с локонами, которые распадаются именно в районе щек, создают эффект, которого вы точно не ждете. Особенно это касается стрижек на кудри, которые "закручены" изнутри, они буквально "надувают" лицо. Лучше, чтобы волна начиналась ниже, на уровне ключиц или чуть ниже.

Собранные волосы без объема

Прически, такие как гладкий пучок или хвост с пробором, открывают лицо полностью и подчеркивают все пропорции. Для тех, у кого естественно широкие скулы или большие щеки, это лишь добавляет неудачный акцент. Если все же хочется носить собранные волосы, лучше оставить несколько прядей у лица или добавить легкий объем сверху.

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При создании материала были использованы источники: Who What Wear, Stylecaster.

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