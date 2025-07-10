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Названо неактуальні стрижки, про які час забути. "Додають" вік та давно не в моді

Четвер 10 липня 2025 21:19
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Названо неактуальні стрижки, про які час забути. "Додають" вік та давно не в моді Як стрижки вже застаріли (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Мода на зачіски змінюється так само стрімко, як і тренди в одязі. Деякі стрижки, які ще декілька років тому вважалися класикою, сьогодні візуально "додають" вік і сприймаються як застарілі.

РБК-Україна розповідає, які про які зачіски слід забути, адже вони вже не в моді.

Класичне каре з чітким зрізом

Така стрижка була на піку популярності у 2010-х, але сьогодні виглядає надто "штучно". Прямий та важкий зріз без об’єму робить риси обличчя жорсткішими й додає років. Замість нього краще обирати градуйоване каре з легкими шарами та "рухомими" кінчиками.

"Шапочка" або надто геометричний боб

Такі стрижки виглядають занадто технічно, особливо без правильної укладки. Вони рідко личать дорослим жінкам, бо акцентують на щоках і підборідді. М’які силуети зараз актуальніші за "ідеальні лінії". До того ж геометричний боб майже завжди асоціюється з так званими "студійними" стрижками, які роблять лише моделям і лише для екстравагантних фотосесій.

Надто тонкі "гривки"

Тонкий чубок, особливо якщо він укладений півмісяцем, давно вийшов з моди. Він робить лоб вужчим, а образ "важким" і дещо провінційним. До того ж стрижки з чубчиком личать далеко не всім, а якщо він ще й затонкий - то просто "додасть" 10-15 років. Якщо хочеться "гривку", то краще спробувати варіант "шторки".

"Сходинки" у стилі 2000-х

Стрижки з вираженими "драбинками" біля обличчя асоціюються з ерою пінок і начосів. Вони не мають нічого спільного з сучасним натуральним стилем і часто роблять волосся менш густим на вигляд. Замість них краще надати перевагу м’яким шарам без сильного контрасту.

Надто короткий каскад з великою різницею в довжині

Такі стрижки важко носити без постійної укладки. Вони "розбивають" силует голови і можуть візуально змінити пропорції обличчя не на краще. Короткий каскад асоціюється з минулим, тому візуально робить вас старшою. Замість нього підійде легка багатошаровість, яка створює об’єм без агресивних переходів.

Трендові зачіски літа 2025 - чим замінити неактуальні стрижки

Зараз в моді природність, легкість і легка "недбалість". Круто виглядає м'яко підстрижене волосся, яке не вимагає жорсткого стайлінгу. І серед трендових зачісок є декілька варіантів, які легко адаптуються під будь-який стиль:

  • Багатошаровий "пуш-боб" або довгий боб із м’якими лініями
  • Стрижка-метелик з шарами
  • Стрижка з чубчиками ("шторка", асиметрія).

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Під час створення матеріалу було використано джерела: The Cut, Glamour.

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