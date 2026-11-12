Мерц вважає, що одразу 5 країн можуть представляти Європу на переговорах по Україні

Європу на можливих мирних переговорах по Україні може представляти "велика п'ятірка" держав. Це перевірений роками формат співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні, передає "Радіо Свобода".

Мерц про представника Європи

Мерц зазначив, що Європу на переговорах щодо України можуть представляти Німеччина, Франція, Британія, Італія та Польща.

За його словами, наразі вже діє формат Європейської трійки (E3), до якої входять Німеччина, Британія та Франція. Водночас країни частково працюють і в ширшому форматі п’яти держав.

"У нас уже є перевірений формат E3. Ми також частково працюємо над цим питанням у форматі п’яти країн - Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб так залишалося й надалі", - заявив канцлер.

Водночас він наголосив, що остаточного рішення щодо представництва ЄС на переговорах поки не ухвалено.

Мерц додав, що це питання обговорюватимуть без преси.

Позиція РФ

Мерц очікує, що російський уряд та російський диктатор Володимир Путін нарешті погодяться на спільні переговори.

Він також відзначив певні позитивні сигнали з боку Москви щодо залучення Європи. За його словами, Росія, схоже, змінює свою позицію.

"Російська сторона дедалі більше готова визнавати, що не можна говорити про Європу без Європи. І це вже саме по собі хороша новина. Чи збережеться така позиція - побачимо. Зараз дуже багато залежатиме від переговорів найближчими днями", - впевнений він.