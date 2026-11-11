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ЄС поки не готовий призначити спецпосланця для переговорів щодо України, - ЗМІ

17:50 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
ЄС поки не готовий призначити спецпосланця для переговорів щодо України, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський - Урсула фон дер Ляйєн (GettyImages)
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Євросоюз навряд чи ухвалить рішення про призначення єдиного спецпосланця для переговорів щодо припинення війни в Україні на найближчому саміті в Дубліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, лідери країн Євросоюзу навряд чи найближчими днями домовляться про призначення єдиного спеціального представника для переговорів про припинення війни Росії проти України.

Офіційний представник ЄС на брифінгу заявив, що сумнівається в ухваленні такого рішення на неформальному саміті Євросоюзу в Дубліні, який відбудеться в п'ятницю, 13 листопада.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта дасть лідерам можливість висловитися щодо ролі Європи в переговорах з урахуванням підсумків зустрічей в Абу-Дабі.

Консультації щодо можливого призначення спецпредставника тривали ще з початку 2025 року, проте згоди досягти досі не вдалося.

У червні 2026 року лідери підтвердили, що в питаннях компетенції Євросоюзу його представляють відповідні інституції.

У тристоронніх переговорах представники ЄС та європейських країн поки що не брали участі.

Проте в ЄС припускають, що з часом європейцям доведеться напряму комунікувати з російською стороною для вирішення окремих питань.

Консультації щодо ситуації в Україні відбулися 10-11 листопада в Абу-Дабі за участю представників Єврокомісії, Європейської ради, кількох європейських країн, Великої Британії, НАТО та США.

Нагадаємо, що 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися дводенні тристоронні консультації за участю делегацій України, США та Росії.

За підсумками зустрічей сторони вже озвучили перші результати, зокрема стало відомо про домовленості щодо нового масштабного обміну полоненими та перспективи продовження діалогу.

Одразу після переговорів в ОАЕ американська сторона запланувала подальші контакти для узгодження позицій.

Зокрема, стало відомо, що спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Росії, а завтра зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

Окрім цього, у столиці Ірландії найближчими днями заплановані ширші міжнародні зустрічі.

У четвер, 12 листопада, там відбудеться дев'ятий саміт Європейської політичної спільноти, а в п'ятницю, 13 листопада - неформальний саміт ЄС, де європейські лідери обговорять перебіг мирних переговорів та роль Європи у цьому процесі.

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